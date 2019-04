Ultime Notizie Roma del 14-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio attacchi e controffensive avanzate ritirate morti feriti e centinaia di Civili intrappolati si fa sempre più cruenta battaglia alle porte di Tripoli che si combatte furiosamente tra le forze che devi al governo internazionalmente riconosciuto gli fai alla Sunrise che quelle dei Khalifa haftar Millesimo giorno della guerra programmata dal maresciallo è stato segnato da violenti scontri lungo l’asse a sud ovest della capitale dopo una notte di combattimento dell’uomo forte della Cirenaica hanno sfondato le linee avversarie avanzando a colpi di artiglieria missili Grad e sostenuti dai radar aerei due le zone conquistate per diverse ore quella di 25 km a sud è quella di una trentina di chilometri più a sud lungo la direttrice che conduce al limite dopo ore di battaglia lanci di Razzi e vittime soprattutto civili almeno cinque gli uccisi tra i quali una donna incinta alle medietipo li hanno lanciato il contrattacco e respinto iniziato ad andiamo in Italia ve la farò pagare quanto avrebbe affermato dopo un controllo dei Carabinieri è venuto qualche giorno fa Giuseppe papantuono il raggio di 64 anni che ieri mattina avrebbe ucciso il maresciallo Vincenzo Di Gennaro è ferito militare Pasquale Casertano minacce e il pregiudicato avrebbe fatto dopo aver saputo della denuncia che sarebbe scattata perché trovato in possesso di 4 dosi di cocaina brexit protezionismo e incertezze politiche sono elementi di rischio per l’economia e a causa di questi pericoli le prospettive dell’area Euro sono ripresa è possibile nella seconda metà dell’anno Questo è quanto affermato il presidente della BCE Mario Draghi è l’ultimo giorno del International monetary and Financial Comunque cambiamo argomento Mimmo Lucano nuova inchiesta X truffa è falso divieto di dimora Riace peso di un anno Antonello Troya la procura di Locri hai messo un avviso di conclusione delle indagini a carico di Mimmo lucano si tratta di un’altra indagine del sindaco61 anni al quale vengono contestati reati di truffa e falso ideologico in relazione alla gestione dei migranti del centro della Locride materia per la quale lo stesso Lugano Forest ottobre del 2018 con Lugano il procedimento per il quale è stato emesso l’avviso sono indagate altre 9 persone è tutto a voi l’augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa