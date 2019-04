Ultime Notizie Roma del 14-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 14 aprile in studio Giulia Ferrigno politica in primo piano dopo le elezioni europee credo che sia necessario tornare alle urne creare una nuova maggioranza è un nuovo governo senza i 5 stelle in grado di tutelare gli interessi nazionali degli italiani lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che sfida Matteo Salvini la flat Tax e bisogna farla subito e per tutti senza scaglioni che lo invita a fare alleanze prima del voto non dopo proseguono intanto gli ideali del Campidoglio dopo le scaramucce tra Salvini e raggi nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata Chi ha sbagliato paghi dichiarano in una nota il capogruppo leghista in Senato e alla camera Romeo e Molinari non si fa attendere la replica del MoVimento 5 Stelle con il capogruppo facetti noi riteniamo Matteo Dormi sereno Alla dieta ci pensiamoe oggi sono stati migliaia gli utenti che a partire da circa mezzo giorno hanno segnalato malfunzionamento e blocco dei social Instagram e WhatsApp e Facebook Twitter e invece funziona bene con il da una che si stava verificando anche in altri paesi dell’Unione Europea ad un mese dal blocco più lungo mai verificatosi che si prolunga per 14 ore di essere assalita più di 1200 morti il bilancio delle di morbillo che dallo scorso sopra colpito il Madagascar dove sono quelli che hanno il 315000 i contatti registrati tratta del più grande il focolaio nella storia del paese dove solo il 58% delle persone è stato vaccinato contro virus della malattia alla fine del mese scorso è arrivata una vaccinazione di massa contro il morbillo quello che tipo di immunizzare 7,2 milioni di bambini dai 6 mesi ai 9 anni in chiusura lo sport vogliamo in Cina Formula 1 Lewis Hamilton ha vinto il GP terza prova del mondiale nel 1000 nella storia della Formula 1 secondo posto per volta che esce la terza doppietta consecutiva delle Mercedestutorial usare anche Sebastian Vettel Ferrari intanto nel calcio il capo della procura federale della FIGC Giuseppe Pecoraro ha deciso di inviare al giudice sportivo alla segnalazione per l’applicazione della prova per il gesto di scherno di due calciatori milanisti nei confronti dell’attuale Acerbi Al termine della partita di ieri. Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa