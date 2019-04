Ultime Notizie Roma del 14-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano è salito a più di 121 il numero dei morti negli scontri in Libia infiniti sono circa €570 riferisce lo emette Mentre continua alle porte di Tripoli la guerra tra il Governo nazionale di alta ragazze quelle di Khalifa è salito circa 16000 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni in ufficio per gli affari umanitari TV del Qatar intanto sarà a Roma domani pomeriggio per un incontro bilaterale con il premier Giuseppe Conte che propone per l’Italia un ruolo di facilitatore nel processo di stabilizzazione e pacificazione la figlia del Maresciallo Vincenzo Di Gennaro e il ferimento del suo collega Pasquale Casertano a Cagnano Varano in provincia di Foggia sono totalmente privi di motivazioni L’assassino il pregiudicato Giuseppe papantuonosubito due controlli aveva minacciato ve la farò pagare per il procuratore di fronte a Ludovico Vaccaro spiegando che papà era in strada e ha chiamato i carabinieri non appena il militare abbassare il finestrino l’uomo ha firmato solo quando il caricatore era vuoto voleva impossessarsi anche delle pizzole il padre della vittima fermava la sua di vita era un servitore vero dirottato Stefania Qual è la compagna di di Gennaro sottolinea avevamo costruito una casa e stavamo progettando Il matrimonio è lutto nel mondo della politica è morto questa mattina a Roma Giuseppe ciarrapico 85 anni era malato da tempo è ricoverato in una clinica nel quartiere Parioli della capitale 2013 è stato senatore per il Popolo della Libertà imprenditore nella sanità nell’editoria tra gli altri compiti presidente della AS Roma Tre 1991-1993 30 minuti il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente del club con la cronaca è una chiusura la preside di un istituto scolastico di Imperia è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di peculato in quanto sorpresa al rientro dallal’auto di servizio della scuola Militare Milano attesa al rientro per mando lei in flagranza di reato la preside era con i familiari le indagini avviate il mese scorso avrebbero preso le mosse da una segnalazione interna d’istituto e tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa