Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio riaprono Dodge librerie cartolerie negozi di abbigliamento per l’infanzia con differenze però da regione a regione il governo studia Intanto un possibile anticipo della fase 2 per far ripartire alcune attività già dalla prossima settimana moda Automotive e metallurgia in testa andremo al mare questa estate sicura dal Sottosegretario Bonaccorti da domani il bonus da €600 sui conti correnti degli autonomi in Italia il calo dei malati e dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in controtendenza la Lombardia con una mente di contagio e morty le vittime a livello nazionale hanno superato Quota 20 mila ma intanto sulle Cure inizieranno a fine Aprile i test sull’uomo del vaccino messo a punto da un’azienda di Pomezia con l’università di Oxford si potrebbe usare a settembre ci sanitarie forze dell’ordine gli Stati Unitisono altri 1509 morti di coronavirus in un giorno per un totale di 23529 più di 572 Mila i casi di contagio nel paese nello stato di New York i decessi anno quota 10.000 Trump stop ai governatori spetta Mary aprire la nazione il virologo pause ferma intanto di non aver voluto criticare il presidente americano dicendo che se si fosse intervenuti prima ci sarebbero stati meno morti approvata in vigilanza Rai lo scontro sulle parole di Conte in TV contro Salvini e meloni oggi pomeriggio si riunisce l’ufficio di presidenza con le opposizioni che annunciano battaglia anche contro il vivente Baracchini tratto chi già fermo intanto di non aver mai chiesto le reti unificate che il premier ha smentito fake news che rischiavano di danneggiare il paese è di almeno 32 morti il bilancio della serie di tornei che si sono abbattuti nel sud degli Stati Uniti gli stati più colpiti Mississippi Alabama Texas Tennessee Alabama Georgia Louisiana Arkansas Kentucky distrutte centinaia di abitazioni mentre Oltre 70persone sono rimaste senza elettricità a Gela il calcio se dovessi dare un parere tecnico non sarei favorevole la ripresa delle gare a fine maggio afferma il direttore dipartimentale Istituto Superiore di Sanità membri del comitato tecnico scientifico sul coronavirus d’accordo con il presidente Granata Cairo le olimpiadi un’altra eventuale rinvio di Tokyo 2020 non sarebbe possibile dice barca E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa