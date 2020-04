Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il capo della protezione civile Angelo Borrelli comunica gli ultimi dati sulle epidemie nel corso del punto stampa giornaliero biglieri ne sentiamo un piccolo estratto 3616 con un incremento di 1360 pazienti in più rispetto a ieri prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere circa una settimana fa ad oggi i pazienti in terapia intensiva sono 3260 83 in meno rispetto a ieri mentre i ricoverati con 28023 con un incremento di 176 Rispetto a ieri la maggior parte delle persone positive sono in zona menosenza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 72333 il 70% del totale Purtroppo oggi abbiamo un numero deceduti di 576 persone il totale dei guariti invece sale a 35425 con un incremento di 224 in più rispetto a ieri il ministro per gli affari regionali Francesco boccia in un’intervista al Corriere della Sera dice che parlare di normalità vuol dire illudere la gente se si commette un errore distruggi settimane di sacrifici di tutti se qualche presidente di regione apra i cantieri senza aspettare le classificazioni di rischio dell’INAIL e si assume le responsabilità delle forzature dice il ministro mettere ordine con 21 sistemi regionali diversi è un obiettivo ambizioso ha detto il Presidente della Regione Veneto Zaia da oggi parteda un software regioni in ordine sparso per chiusure e riaperture in Veneto Zaia annuncio obbligo di Mascherina e guanti e gel igienizzante per uscire di casa ma apre Runner Lombardia Campagnano deciso di tenere chiuse anche le librerie librerie cartolerie negozi di abbigliamento per i bambini che dovrebbero riaprire in Italia scappano Infatti le integrazioni allo zaino che il Presidente del Consiglio ha prolungato venerdì posso fino al prossimo 3 maggio con il suo dpcm si permette dunque la riapertura di alcuni negozi come annunciato dallo stesso premier che ha parlato di qualche piccola variazione dalla 14 aprile riapriamo librerie librerie negozi per neonati e bambini con le dovute differenze come abbiamo sentito da regione a regione andiamo all’estero sale ad almeno 32 morti il bilancio ritornato che hanno seminato distruzione tra domenica e ieri mattina negli nel sud degli Stati Uniti Ci sono stati almeno 11 decessi confermati ingenti danni materiali in tutto lo statoafferma l’agenzia di gestione delle emergenze del Mississippi altre Vittime sono state registrate in Carolina del Sud Georgia Tennessee Arkansas state Carolina del Nord del presidente Donald Trump prima di iniziare la sua conferenza stampa quotidiana sulla Casa bianca sul coronavirus hai speso le tue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

