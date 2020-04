Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione prima di aperture di librerie cartolerie negozi di abbigliamento per l’infanzia con differenze però da regione a regione il governo studia Intanto un anticipo della fase 2 per far ripartire tutta la situazione alcune attività come moda auto emotive metallurgia dalla prossima settimana in testa andremo al mare quest’estate sicura da Sottosegretario Bonaccorti continuo in Italia il calo dei malati di ricovero in terapia intensiva per coronavirus in controtendenza la Lombardia con un aumento di contagio i morti le vittime a livello nazionale hanno superato Quota 20 mila gli Stati Uniti registrano altri 1509 morti di coronavirus in un giorno per un totale di oltre 23000 Trump Stoppa i governatori spettariaprire la nazione approda In vigilanza RAI e scontro sulle parole di Conte in TV contro Salvini meloni oggi pomeriggio si riunisce l’ufficio di presidenza il Veneto passa dalla fase dell’emergenza coronavirus con una nuova ordinanza che toglie alcuni limiti come i 200 metri da casa per l’attività motoria ma anche misure rinforzate come l’obbligo di Mascherina e guanti e gel per uscire dall’abitazione il divieto di spostamento perché è più di 37 e mezzo di febbre e l’ampliamento del distanziamento sociale non uno ma due metri sia in fila che all’interno dei supermercati sia nelle passeggiate incrociando qualcuno i numeri della Protezione Civile hanno un significato molto ridotto Purtroppo il numero di contagiati È molto superiore a dirlo a te Tg24 il virologo divulgatore scientifico Roberto burioni per parlare dell’emergenza coronavirussoltanto il numero dei tamponi che sono stati fatti Purtroppo il numero di contagiati è molto molto superiore teniamo conto che non scusi un dipendente ha quantificato ha il 28 di marzo in Italia più o meno 6 milioni di contagiati neanche in tempo di coronavirus non si ferma l’azione sindacale sentiamo il presidente Marcello Pacifico proprio di questa area della dirigenza pubblica Innanzitutto o a orientata che cosa ad alcune pronunce che ribaltare il tribunale amministrativo nel merito andrà a proporre nel mese di ottobre quindi nel prossimo autunno con due udienze pubbliche udienze che riguarderà l’attribuzione del pullman e quindi l’attribuzioneaccessori a tutti i dirigenti scolastici e decurtato lo ricordiamo dal 2011 che negli ultimi nove anni ridotto quasi della metà Grazie È un ricorso appunto Promosso dal prossimo autunno e dall’altra parte invece il ricorso che vuole annullare la sentenza del carro che stavolta il prossimo concorso dirigenti scolastici e quindi andrebbe a implicare la nomina degli Dei 2013 di nominati dalle cosce state degli ulteriori mille che saranno nominati quest’anno quindi sono due ricorsi fondamentali divertente in cui è importante costituirsi già l’ho fatto unire con i suoi legali e condizioni e associati ancora sono aperte le adesioni Quindi per chi mi credo che bisogna valorizzare la figura professionale dirigente scolastica recuperare questi almeno €5000 annui Per quanto riguarda la retribuzioneche risultato bisogna assolutamente costituirsi in tribunale tu siccome per chi pensa che è superato Con merito l’ultimo concorso dirigente scolastico è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa