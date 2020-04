Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli Secondo l’ultimo dpcm riaprono oggi le librerie le cartolerie i negozi di vestiti per neonati e bambini ripartono le attività forestali L’industria del legno e anche la produzione di computer primi spiragli nell’occhio da un coronavirus la serata pressoché totale viene prorogata ancora da oggi fino al 3 maggio compresa la stretta sui rientri dall’estero e sui viaggi di lavoro nel nostro paese con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per ti ha la febbre Intanto il governo studia un possibile anticipo della frase due per far ripartire alcune attività già dalla prossima settimana in testa moda Automotive e metallurgia libreria e cartoleria in negozi di vestiti per bambini in Sardegna restano chiusi fino al 26 aprile è vietata l’apertura degli esercizi commerciali 20il primo maggio lo ha deciso il governatore Christian Solinas chi ha firmato nella notte l’ordinanza più restrittiva delle misure decise dal governo nell’ultimo dpcm la commissione è che ha dato oggi il via libera al Decreto Legge imprese che consentirà di attivare interventi a favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus secondo hai deciso distinte a Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno dell’economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzia destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole è meglio il numero di casi di coronavirus in Russia è aumentato di 2774 unità nelle ultime 24 ore arrivando a toccare quota 21102 hai dato più pesante da quando sono iniziate le rilevazioni peraltro in continuo aumento i morti ufficiali nello stesso lasso di tempo sono stati 22 in totale Dunque sono 170 altri 1400casi di coronavirus che sono stati poi confermati a Mosca toccando quota 13002 lo fa sapere data Sforza Nazionale contro l’epidemia citata dalla Tata lo spread tra Btp e Bund schizza sopra i 200 punti alla via di giornata Dopo la pausa delle vacanze di Pasqua il differenziale segna 206 punti contro il 194 della chiusura di giovedì scorso il rendimento del decennale è pari al 1,71% e Piazza Affari apre a 1,14 con il MIB a 17821 punti dopo le pause per le festività apertura positiva per le principali Borse europee nella prima seduta della settimana per i guadagni al 1,04% Francoforte il 1,6% e lo 0,43 % ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

