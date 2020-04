Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale di nuove trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli coronavirus perquisizioni al Trivulzio e controlli anche in altre RSA la Guardia di Finanza di Milano 67 quando perquisizioni nelle sedi della Pio Albergo Trivulzio di Milano nell’inchiesta aperta dalla procura alle perquisizioni e le acquisizioni di documenti in Corso Milano sul fronte della RSA riguardano anche altre strutture oltre al Pio Albergo Trivulzio per una squadra di polizia giudiziaria guidata da Maurizio che il dipartimento coordinato della giunto Tiziana siciliano entrata anche negli uffici della Sacra famiglia di Cesano Boscone in una residenza a Settimo Milanese mentre la guardia di finanza sta lavorando nelle sedi del papà le attività andranno avanti per tutto il giornoconsumi in picchiata del 31,7 % a marzo rispetto allo stesso periodo del 2019 per il primo trimestre di quest’anno si stima una riduzione tendenziale del 10,4% un crollo che fa prevedere per il solo mese di aprile Una contrazione del PIL del 13 % a fronte di un calo tendenziale del meno 3,5% atteso per il primo trimestre 2020 quanto emerge dallo studio di Confcommercio sugli effetti della sauna per ordinare il contatto da coronavirus la forza è guidata da colao il governo al comitato tecnico scientifico lavori No seriamente al piano della ripresa alle regole di riapertura dei negozi all’organizzazione del lavoro dei trasporti della sanità dobbiamo riaccendere il on al paese con il massimo scrupolo e con la massima attenzione sanitaria per i cittadini e lo afferma il capogruppo del PD a Palazzo Madama Andrea Marcucci gli italiani ha dettobravissima in Austria iniziata la fase 2 dell’emergenza coronavirus con la riapertura dei negozi di piccole dimensioni sulle strade si è registrato oggi un certo movimento comunque ho ordinato il cartone tutti indossano le mascherine che da oggi sono Infatti obbligatorio e non solo nei supermercati ma in tutti i negozi sui mezzi pubblici e sui taxi secondo il cancelliere Sebastian con la riapertura dei negozi che rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità un coronavirus ha ucciso più di 18000 persone in Spagna è l’ultimo bollettino fornito dal governo martedì morti sono stati 567 in 24 ore o leggero rimbalzo rispetto al giorno precedente Secondo i dati del Ministero della Salute il paese conta il maggior numero di vittime dopo Stati Uniti e l’Italia il numero di casi confermati si attesta a 170 2541 la Corea del Nord ha lanciato una serie di proiettili a corto raggio ritenuti esseremissili di superficie antinave lo riferisce il comando di Stato Maggiore congiunto sudcoreano secondo cui le operazioni sono avvenute dalla costa orientale vicino alla città di Monza alle 7 locali circa mezzanotte in Italia i vettori hanno avuto una gettata di 150 km prima di cadere nel Mar del Giappone nuovi lanci sono avvenuti alla vigilia del compleanno di King Kong nonno dell’attuale leader Kim jong-un ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

