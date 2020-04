Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli emergenza coronavirus altri tre medici hanno perso la vita per l’epidemia di covid-19 lo rende noto la federazione nazionale degli ordini dei medici ti aggiorno costantemente la lista dei depressi includendo medici in attività medici pensionati medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell’emergenza il totale dei morti tra i camici Bianchi sale così A 112 record di denunciati a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento da coronavirus sono state 16545 info al Viminale alle persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento 88 per aver fornito false dichiarazioni 29 per violazione della quarantena sono state 252148 le persone controllate 62391 esercizi commerciali 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata la chiusura l’Unione Europea potrebbe servire un fondo per la ripresa da 1500 miliardi di euro dopo la pandemia da coronavirus e lo ha detto valdis dombrovskis vice presidente della Unione Europea come finanziarlo finora non è stato deciso nulla il tema di Bond comuni europei sarà sul tavolo alla riunione dei capi di governo del 23 aprile per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata non si registrano nuovi contagi da coronavirus infatti gli ultimi 214 zamponi eseguiti in Regione hanno dato tutti esito negativo in totale in Basilicata vi sono oggi 265 contagiati da covid-19 non ne volevo arrecare nessun danno Anzi volevo aiutare il mio paese in un momento così difficilesono pronta a dimostrare che non ho commesso nessun illecito così Antonello ieffi imprenditore arrestato per turbativa d’asta nell’ appalto Consip per l’acquisto di mascherina rispondendo al GIP di Roma nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia L’impressione è che oltre allo state a casa il governo non riesca ad andare siamo in una totale confusione cioè comprensibile nelle prime fasi del covid ma ora è diventato inaccettabile lo ha detto Carlo Calenda europarlamentare leader di azione a tg2post vita di Dante il primo libro acquistato nella libreria Laterza di Bari nel giorno di riapertura dopo la chiusura Imposta dall’emergenza coronavirus a fare il suo ingresso in libreria poco dopo le 930 è stato un professore universitario seguita da due clienti eccellenti il rettore dell’università di Bari Stefano Bronzini è lo scrittore barese Gianrico Carofiglio tra i firmatari dell’appello per lacura delle librerie che rapporto c’è tra il triste Anniversario del terremoto dell’Aquila che abbiamo ricordato lo scorso XI aprile e la nascita di Raffaello Sanzio uno dei nostri più grandi artisti nato sempre il 6 aprile su queste strane coincidenze abbiamo sentito l’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole terremoto dell’Aquila che ti ci accompagno imperdibile diversi secoli prima nel 1483 era nato uno dei nostri più grandi artisti Raffaello Sanzio 7 giorni orsono facevamo sommessamente notare Come Raffaello sia nato il morto il medesimo giorno dell’anno per l’appunto il 6 aprile morì nel giorno del suo trentaduesimo compleanno + 4 fa 10 come fai incredibilmente 10 la somma delle due degli anni di vita del maestro 37 7 + 30 e non è finitagrande storico dell’arte Giorgio Vasari come Luvinate sia mancato il giorno ti viene a distanza del 1520 dando la Stura ad una sorta di strana progressione per 5 la morte sopraggiunge per altro dopo 15 giorni di malattia che aveva avuto inizio con una febbre continua che la causa avrà un Rinascimento tutto tuo connotandosi come un’autentica Pasqua dell’arte le cifre e infatti sono regole che dicono sempre qualcosa come assai più di semplici banali coincidenze Memento semper poche regole chiare dell’anno ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

