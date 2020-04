Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’informazione coronavirus perquisizione acquisizioni di documenti per l’inchiesta Milanese sulle residenze sanitarie assistenziali interessati le Pio Albergo Trivulzio ed altre strutture e l’attività degli investigatori per acquisire il cartelle cliniche degli ospiti Morti nelle case di riposo ma anche altri documenti come protocolli e direttive ed eventuali scambi di informazioni tra le strutture l’amministrazione regionale dozzina In tutto le residenze al centro delle indagini per epidemia colposa ed omicidio colposo plurimo centinaia gli anziani morti nelle strutture dall’inizio dell’epidemia e del record di sanzionate a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus sono state 16545 informa al Viminale le persone sanzionate per avere violato i divieti di spostamento88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena sono state 250 2148 le persone controllate 62391 gli esercizi commerciali 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura l’economia consumi in picchiata del 31,7 % a marzo rispetto allo stesso periodo del 2019 per il primo trimestre di quest’anno si stima una riduzione tendenziale del 10,4% con quello che fa più ridere per il tuo Aprile Una contrazione del PIL del 13 % a fronte di un calo tendenziale del meno 3,5 % nel primo trimestre 2020 emerge dallo studio Confcommercio sugli effetti dell’actimel crolla il turismo con un 95% degli stranieri dall’ultima settimana di cadono immatricolazioni di auto meno 82% abbigliamento e calzature bar e ristorazione Sangalli scrive servono indennizzi a fondo perduto integrando le garanzie dello stato subito liquiditàburocrazia di chiusura l’ultima notizia migranti 149 profughi della Alan kurdi kelenhegyi tedesca sia i fa sapere hanno passato la notte a bordo dell’Unità al largo delle Coste trapanesi che erano trasferiti sono passeggeri tutti i passeranno la quarantena putaggio ho detto la Ministro delle Infrastrutture e trasporti Paola de Micheli sottolineando che il governo non ha alcuna intenzione di applicare il suo ruolo nei si vuole arrivare ad un braccio di ferro con l’energia abbiamo chiesto all’organizzazione un comportamento omogeneo rispetto a quello che abbiamo fatto con le navi passeggeri ovvero di fare riferimento ai loro paesi per fare in modo che il nostro sistema di accoglienza non andassi in una situazione distretto sanitario concludi Dimmi i organizzativo sui porti e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

