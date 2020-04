Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via libera da Bruxelles al DL imprese per interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus luce verde al sostegno dell’economia per circa 200 miliardi dello schema di garanzia per gli autonomi le piccole e medie imprese il Ministero dello Sviluppo fa sapere che è disponibile on-line il modulo per la richiesta di garanzia fino a €25000 che il beneficiario dovrà compilare e inviare per email anche un certificato alla banca cui si rivolgerà per chiedere il finanziamento circolare Abi alle banche per la piena operatività andiamo in Turchia perché Max mini spia per ridurre i rischi di diffusione del virus nelle carceri sovraffollate il provvedimento approvato dal Parlamento porterà alla Liberazione al trasferimento ai domiciliari di quasi un terzo del totale dei prigionieri myschooloppositori del presidente e Hogan in Italia altri tre medici hanno perso la vita per l’epidemia di covid-19 lo rende noto la federazione nazionale degli ordini dei medici che aggiorna la lista dei decessi includendo fine attività pensionati richiamati e non in attività o comunque impegnati nell’emergenza il totale dei morti tra i camici Bianchi sali A112 con la morte del direttore di una farmacia comunale sta lì invece Otto il numero di dall’inizio dell’epidemia ultime notizie in chiusura parte in salita il confronto tra Ministero dell’Istruzione e sindacati della scuola CGIL CISL e UIL SNALS e Gilda scrivono di non essere disponibili a partecipare all’incontro fissato per domani con il Ministero in cui alla predetta un’informativa tu reclutamento e concorsi e chiedono un preliminare confronto a livello politico la cui convocazione Rimango in attesa è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa