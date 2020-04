Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno martedì 14 aprile emergenza coronavirus in apertura i dati di oggi della Protezione Civile l’aumento di malattie vero le persone attualmente positive è stato pari a 375 unità erano stati 1373 mentre nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2972 piedi 3153 questi due dati vanno però analizzati solo chiuderanno il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti che sono sensibilmente meno rispetto ai giorni scorsi continua il calo dei ricoverati ci sono pochi nuovi casi ma numero di morti resta alto nelle ultime 24 ore hanno perso la vita purtroppo 602 persone carine vittime erano state 566 arrivando a un totale di decessi complessivo di 21077 un bollettino drammatico da questo puntodopo il rallentamento dei giorni scorsi è tornato ai livelli delle ultime settimane aumentano i guariti raggiungono quota 37130 per una un Inter 24 ore di 1695 unità sono diventate in due regioni con nessuno avvocato al Molise si è aggiunta oggi la Basilicata è in Umbria c’è una sola nuova positività in chiesa di Milano perquisizioni al Trivulzio in altre RSA acquisizione documenti per l’inchiesta sulle residenze sanitarie assistenziali attività degli investigatori per acquisire cartelle cliniche degli ospiti Murphy nelle case di riposo ma anche altri documenti come protocollo e direttive ed gli scambi di informazioni tra le strutture l’amministrazione regionale una dozzina In tutto le residenze al centro delle indagini per epidemia colposa ed omicidio colposo plurimo centinaia gli anziani Morti nelle strutture dall’inizio dell’epidemia del record di persone sanzionate a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus sono state 16545 Informale persone sanzionate per avere violato i divieti di spostamento 88 per aver fornito false dichiarazioni che 29 per violazione della quarantena sono state 252158 le persone controllate 62391 gli esercizi commerciali 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura l’economia consumi in picchiata del 21,7 % a marzo rispetto allo stesso periodo del 2019 per il primo trimestre di quest’anno si stima una riduzione tendenziale del 10,4% quello che fa più ridere per il sole è una contrazione del PIL del 13 % a fronte di un calo tendenziale del meno 3,5 % nel primo trimestre 2020 emerge dallo studio Confcommercio sugli effetti del lockdown crolla il turismo con un meno 95% degli stranieri dall’ultima settimana di marzo cadono immatricolazioni di auto meno 82% abbigliamento e Calzature Bari ristorazione Sangalli scrive servono indennizzi a fondointegrandole garanzia dello stato subito liquidità senza burocrazia è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

