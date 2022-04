Ultime Notizie Roma del 14-04-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno essere in apertura versioni contrastanti tra Ucraina e Russia e merita l’esplosione della nave da guerra russa a Mosca nel Mar Nero quanto riporta la CNN Infatti il Ministero della Difesa ha fermato che li incrociatore lanciamissili punto di riferimento della flotta russa è stato evacuato dopo che un incendio a bordo le cui cause però agenzia tassa sarebbero ancora da accertare ha fatto esplodere alcune punizioni per Mosca l’incrociatore rimane a galla e sono in auto manovre per trainare la nave in porto in precedenza Tuttavia all’amministratore regionali dello stato di Odessa aveva affermato in un posto su telegram che le forze avevano colpito la nave con i missili Neptune causandole gravi danni per la CNN non sono emerse prove a sostegno di nessuna delle due affermazioni che sia in grado di verificare in modo indipendente ciò che haintanto la Russia Avvisa che se la Finlandia la Svezia Inter anno nella nato prenderà delle misure nel Baltico non si potrà più parlare di status di Nuclear izzato l’equilibrio dovrà essere restaurato dichiarato l’ex presidente russo medvedev ora vicepresidente del consiglio di sicurezza della Russia Aggiungendo che finora Mosca non ha preso queste misure e non era intenzionata a farlo la premier della Finlandia che condivide Che cos’è un confine di 1300 km ieri ha presentato al parlamento il libro bianco con cui si illustra il cambiamento della situazione di sicurezza invasione russa dell’Ucraina che sarà la base per il dibattito al Parlamento e la decisione sul adesione alla Nato anche la Svezia pare intenzionata ad annunciare la decisione di aderire Prima del prossimo vertice dell’Alleanza Atlantica che si terrà a giugno a Madrid andiamo in Gran Bretagna a decine di migliaia di richiedenti asilo arrivati nel Regno Unito in legalmente potremmo essere in riportati in Ruanda e quanto annunciato Boris Johnson spiegando il piano del suo governo Teso affermato il premier a salvare un numero infinito di vitetrafficanti di esseri umani che stanno trasformando la manica non cimitero Marino riguarda la parte più clamorosa Del Piano bollato Come chiudere dalle organizzazioni umanitarie Johnson ha parlato di una partnership su migrazione e sviluppo che prevede che chiunque sia arrivato nel Regno Unito dal primo gennaio ora potrà essere trasferito in Ruanda torniamo in Italia dal primo gennaio del 2021 al mese di febbraio 2022 di €5000000 sono finiti nelle tasche di persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza e quanto hanno scoperto i carabinieri nel Lazio Toscana Umbria Marche e Sardegna che hanno denunciato 955 persone per percezione del beneficio in violazione della normativa Dalle indagini è emerso che c’era che avevo messo di dichiarare di essere proprietario di beni immobili per i quali percepiva reddito che aveva dichiarato il falso c’è la composizione del proprio nucleo familiare relativo reddito chi aveva dichiarato un falso luogo di residenza e che aveva un messaggio di dichiarare i misure di prevenzione al cautelare a proprio carico di familiari le irregolaritàcomuni del Lazio Toscana Marche e Sardegna e Umbria sono 955 circa il 10% delle 9575 persone controllate e tutto per il informazioni torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa