Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra lega e 5 Stelle sempre più guerra dei nervi in vista delle elezioni europee del 26 maggio del Consiglio dei ministri di lunedì prossimo troppa tensione nelle piastre richiamo di Di Maio a Salvini che invita ad abbassare i toni l’unica novità sono le minacce di morte a Salvini replica la lega in serata Di Maio rimaste Io sono le Ave sul contratto dice Invitando a fare le cose concrete flat Tax salario minimo aiuti alle famiglie pensione anche se i rapporti con Berlusconi atteso per oggi il testo ufficiale sul conflitto di interessi Di Maio sicura non ci sarà incompatibilità perché è un patrimonio oltre 10 milioni non è un crimine essere ricchi in questo paese Beach in TV i cinesi su 60 miliardi di prodotti americani in risposta ad analoghe iniziative americana spinge in basso le borse il Dow Jones di Wall Street perde in chiusura Ilpercento in caso anche le europee e d’occhio conferma il Trend in apertura Trump e mette in guardia Pechino ma poi è sicura sapremo in 34 settimane se le trattative commerciali con la Cina avranno successo Mi sento che avranno successo gli Stati Uniti stanno però affrontando una nuova lista dei dazi su quasi 4000 prodotti cinesi per un corrispettivo di circa 300 miliardi di dollari e si riaccende anche le tensioni nel Golfo Persico ieri la rabbia Saudita alleato di Washington ha riferito che due suoi petroliere sono state danneggiate in acque degli Emirati Arabi Uniti da quello che viene definito un sabotaggio dai contorni oscuri mangiate anche altre navi mentre aerei da guerra americani hanno raggiunto la zona li nega ogni responsabilità accusando gli stranieri di voler destabilizzare La regione in serata i media americani riferiscono indiscrezioni sui risultati delle indagini esplosivo usato in campo da ci sarebbe iraniano e secondo il New York Times la Casa Bianca valuta l’invio di 120000 soldati in Medio Oriente un manifestante militaremorti decine di persone sono rimaste ferite negli ultimi scontri durante le proteste a Khartum secondo fonti mediche gruppo di uomini armati unito ieri al settine davanti al quartiere generale dell’esercito ha poi cominciato a sparare su è ancora allerta Rossa Emilia Romagna per la piena dei fiumi e molti comuni le scuole oggi resteranno chiuse e sono danno il Savio sospesa la linea ferroviaria Bologna Rimini vigili del fuoco al lavoro per soccorrere sono bloccate nelle case preoccupazione anche nel Modenese per i fiumi Secchia e appello del sindaco di Ravenna alla popolazione non uscite di casa Pioggia e vento nelle Marche chiusi i tratti della 744 allerta gialla anche in Toscana danni alle colture per la grandine in Puglia è arrivata sul tavolo dell’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini che oggi dovrebbe per le sue valutazioni la relazione del direttore di Raiuno Teresa De Santis sulla decisione di cancellare tre puntate di che fuori Che tempo fa il leader del PD Nicola Zingarettidi censura contro la libertà di espressione Salvini nega ogni coinvolgimento ma non nasconde il suo fastidio per il conduttore sul giudizio troppo pagato di meglio prendere le distanze a Salvini e Zingaretti dico pensate al paese non hai programmi tv approda oggi alla comitato ristretto della commissione trasporti della camera nuovo codice della strada tra le novità il via libera anche a moto e scooter sotto i 150 CC in autostrada perché il conducente sia maggiorenne istituita poi la strada scolastica dove i comuni potranno imporre limitazioni alla circolazione almeno negli orari di attività didattiche di ingresso e uscita degli alunni abbassando i limiti di velocità anche sotto i 30 km orari chiusura Palermo retrocesso All’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B Appena concluso il quindi in Serie C e la sentenza del tribunale della FIGC per gravi irregolarità amministrative Gomorra la serie B salta nel Play Out nel posticipo di ieri sera sono 0 l’Inter batte il Chievo 20 e si riprende il terzo posto in classifica agli Open di tennis in corso al Foro Italico Fabio Fogninifrancese jo-wilfried tsonga il Giro d’Italia è la quarta tappa ed è tutto buon proseguimento di ascolti appuntamenti a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa