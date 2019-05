Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Russa per la piena dei fiumi rimane anche oggi su gran parte della regione ma migliora la situazione in Emilia Romagna dopo l’emergenza maltempo di ieri in molti comuni per precauzione le scuole sono chiuse pioggia vento e danni ieri anche altre regioni oltre allerta rossa sull’emilia-romagna la protezione civile ha diramato per oggi un allerta arancione su Marche Abruzzo Molise allerta gialla anche tu Umbria Puglia Basilicata Calabria e Sicilia Cambiamo argomento parliamo del Codice della Strada novità in vista in autostrada anche con una moto scooter sotto i 150 canali di cilindrata pattini monopattini skateboard anche sulle aree pedonali maggiore sicurezza per la circolazione dei ciclisti strade protette con limiti di tutti davanti agli edifici scolastici sono alcune delle misure contenute nel testo base con le modifiche al codice della strada che verrà approvato oggi dalla Commissione trasportiveramente fissato nel 3 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti la politica una pensione sociale palpabile che surriscalda Le Piazze fa immergere gli opposti estremismi come non succedeva da anni a denunciarle Luigi Di Maio che ha come bersaglio il suo Ministro dell’Interno Matteo Salvini a due settimane dal europee il leader del MoVimento 5 Stelle da fiato da cosa è venuto ora da sinistra c’è una escalation di tensione violenza Di Maio è uscita alle manifestazioni pro e anti Lucano La Sapienza e due episodi registrati in comizio di Salvini la cosa del MoVimento 5 Stelle al Ministro dell’Interno è pesante chiamare i suoi contestatori con sequestri di telefonini persone segnalate striscioni ritirati la risposta del leader leghista sei l’unica novità sono decine di minacce di morte contro di me i reati Cala nome intromettono morte sul lavoro come dire responsabilità del ministro del lavoro di Maio appunto si è dichiarata colpevole è Felicity huffman l’attrice di Desperate Housewives Travolta dallo scandalo delle tangentifacilitare l’ammissione delle figlie al college truccando il conteggio degli esami la 56enne retta da 4 a 10 mesi di carcere una multa $20000 con la sentenza è attesa per il prossimo 13 settembre l’interprete della serie tv con cui ha vinto Miami nel 2015 si è scusata sia con tutti coloro che lavorano e studiano duramente per essere ammessi in università prestigiose e sia con la figlia che ha dichiarato ignara delle sue Ma no andiamo all’estero in 34 settimane se le trattative commerciali con la Cina avranno successo la fermata un’altra mi sento che avranno successo aggiunge il presidente americano che ci siamo qui buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa