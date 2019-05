Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 10:10

Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’imposizione di cinesi su 60 miliardi di prodotti americani risposta ad analoga iniziativa americana spinge in basso le borse di Wall Street perde in chiusura il 2 38 % in calo anche le europee mentre la borsa di Tokyo riduce le perdite sul finale di seduta e lì che termina in calo per la settima seduta consecutiva e c’è dello 0 59% a quota 21067,23 perdendo 124 punti tra mette in guardia Ma poi assicura sapremo in 34 settimane te le trattative commerciali con la Cina avranno successo Mi sento che avranno successo in Stati Uniti stanno proprio tanto una nuova lista di darti su quasi 4000 prodotti cinesi un corrispettivo di circa 300 miliardi di dollari È in corso un operazione della polizia sul litorale romano Acilia Ostia Dragona e dragoncello per scardinare di organizzazioni criminali attraverso il resto dei loro capi che si staTempor Perugia da colpi d’arma da fuoco per l’egemonia territoriale la squadra mobile Stai seguendo sei misure cautelari e diverse perquisizioni emesse dal GIP di Roma su richiesta della procura Distrettuale Antimafia Capitolina numero del resto è per mettere nei confronti di pregiudicati baresi ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sono stati seguiti questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Bari gli arrestati per cui ci sono anche le donne farebbero parte di un’articolazione del clan Capriati Diomede finora Sono state eseguite 33 ordinanze di custodia cautelare 26 in carcere ai domiciliari due ordinanze di custodia cautelare emesse nell’ambito del medesimo procedimento dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione Distrettuale Antimafia Sono state eseguite dai carabinieri di Torre Annunziata dai finanzieri di Salerno nei confronti di 11 persone ritenute i promotori agevolatori di una nuova associazione mafiosa armata il cosiddetto clan batti operante nel comune di San Giuseppe Vesuviano Terzigno e zone vicine tra lega e 5 Stelle è sempre più guerra di Nervi in vista delleil 26 maggio del Consiglio dei ministri di lunedì prossimo troppa tensione nelle piazze richiamo di Di Maio Salvini che invita ad abbassare i toni l’unica novità sono le minacce di morte a Salvini replica la lega in serata di Maiori e io sono le ali sul contratto di Invitando a fare le cose concrete flat Tax salario minimo aiuti alle famiglie pensione anche sui rapporti con Berlusconi atteso per oggi il testo ufficiale sul conflitto di interessi Di Maio sicura non ci sarà incompatibilità perché è un patrimonio oltre 10 milioni non è un crimine essere ricchi in questo paese dice in tv.it riaccendono anche le tensioni nel Golfo Persico ieri la rabbia Saudita le auto di Washington riferito che due suoi petroliere sono state danneggiate nacque degli Emirati Arabi Uniti da quello che viene definito un sabotaggio dai contorni o fuori danneggiate anche altre navi nei tre aerei da guerra americani hanno raggiunto la zona lira non è che ogni responsabilità accusando gli stranieri di voler destabilizzare La regione in serata i media americani riferiscono indiscrezioni sui risultati delle indagini l’esplosivo usato nei salutati sarebbe iraniano a casa bianca rivede piantina per vedendo fino a 120soldati in Medio Oriente non meglio precisate autorità non notificata agli attivisti Pro Maduro rimasti Per oltre un mese all’interno dell’ambasciata del Venezuela Washington a ordine di sgombero annunciato in Un Tweet Carlos vecchio rappresentante della autoproclamato presidente a interim Juan guaido che gli Stati Uniti riconoscono quale legittimo Ambasciatore del Venezuela 3 attivisti riferisce rappresentante un estraneo alosa hanno lasciato l’edificio mentre altri quattro sono rimasti al suo interno esponendo cartelli Pro Maduro la polizia Ha circondato L’edificio è ancora allerta rossa in Emilia Romagna per la piena dei fiumi molti comuni le scuole oggi resteranno chiuse è sospesa la linea ferroviaria Bologna Rimini vigili del fuoco al lavoro per soccorrere persone bloccate nelle case preoccupazione anche nel Modenese per i fiumi Secchia e tanta era l’ultima notizia buon proseguimento di giornata regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa