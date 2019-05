Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’allerta rossa per la piena di Fiume rimani anche oggi su gran parte della regione ma migliora la situazione l’emilia-romagna dopo l’emergenza maltempo di ieri in molti comuni per precauzione le scuole sono chiuse pioggia vento e danni ieri anche in altre regioni oltre l’allerta Rossa sto Emilia Romagna la protezione civile ha diramato per oggi un allerta arancione su Marche Abruzzo e Molise allerta gialla su Umbria Puglia Basilicata Calabria e Sicilia scambiamo un fondo da 10 milioni di euro chiamato Google Inter Challenge of Safety La grande sfida di Google sulla sicurezza per supportare aziende non profit università istituzioni di ricerca fare progetti legati alla privacy e sicurezza e quanto è stato annunciato a Monaco di Baviera da Google in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro di ricerca dedicato alla sicurezza globale anticipiamo la paginaAttiva calcio De Rossi lascia la Roma contro il Parma l’ultima all’Olimpico la società giallorossa ha comunicato che il centrocampista e capitano della squadra non giocherà più per il club a partire dalla prossima stagione il campione di Ostia non abbandona il calcio giocato incerta la sua prossima destinazione andiamo a Milano disagi nella mattina di oggi per il blocco di due tratte della linea 2 della metropolitana di Milano la verde dovuto apro la linea e nella stazione di Cascina Gobba alla periferia nord della città uno degli snodi della rete dalle 8:00 I treni non viaggiano tra le stazioni di Udine Cernusco sul Naviglio e fra Udine e Cologno Nord l’azienda di trasporti dei mezzi pubblici milanesi Scusa per i disagi attivato bus sostitutivi sulle tratte interessate al momento i tecnici sono al lavoro per riattivare il servizio voltiamo pagina un virus Ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata tramite WhatsApp senza bisogno che ci fosse una risposta lo ha rivelato la compagnia e controllato da Facebook con cui portavoce ha spiegato che il numero di dispositivi infetti di alcune dozzine cheall’inizio di maggio È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa