Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio viene apertura parla leader pentastellato Luigi Di Maio in conferenza stampa al Senato sull’autonomia ero pronto Un mese fa sto chiedendo da un mese un vertice di governo ma dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l’ha presa sul personale ha detto Di Maio da Palazzo Madama l’annuncio che verrà votato questo oggi in commissione affari sociali della camera nell’ambito del decreto Calabria emendamento pentastellato che prevede lo stop immediato delle nomine politiche in sanità in attesa dell’approvazione di un disegno di legge più organico è fondamentale rescindere il legame tra le nomine politiche la sanità ha detto la ministra della Salute Giulia Grillo inizio notare troppi accoppiamenti tra PD e 5stelle troppa sintonia ribatte Salvini sull’autonomia se qualcuno cambia idea lo dicaitaliani ha detto il leader della Lega sul caso delle Cardinale Konrad krajewski che ha tolto i sigilli al contatore della luce di un palazzo occupato a Roma parla il segretario di stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin la chiesa lo fa già aiuta tutti ha detto paroline rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulle parole del Ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini che aveva invitato il Vaticano a pagare le bollette delle italiane in difficoltà il senso del gesto del Cardinal Clive chi dice paroline e attirare l’attenzione di tutti su un problema reale che coinvolge persone bambini anziani Famiglia Cristiana spiega Cry The Script agito per le mancate risposte delle istituzioni argomento in base al diritto europeo rifugiato in fuga da un paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla convenzione di Ginevra non potrà essere rimpatriato respinto nel sopracitato paese anche se lo status di rifugiato gli venisseavvocato dello Stato ospitante per validi motivi di sicurezza lo ha chiarito la Corte di Giustizia Europea in una sentenza pubblicata quest’oggi in chiusura Parliamo di una virus informatico che ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata WhatsApp senza bisogno che ci fosse una risposta a rivelarlo è stata la compagnia controllata da Facebook che ha spiegato che il numero dispositivi infettati e di alcune dozzine parte ufficialmente oggi counter il nuovo servizio di Amazon che permetterà ai suoi clienti in Italia e nel Regno Unito di ritirare in modo facile veloce proprio di migliaia di punti vendita al dettaglio in Italia è partner sono le librerie Giunti e i punti SisalPay e fermo Point è tutto dalla redazione Vi auguro buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa