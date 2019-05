Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio c’è una prima interdittiva Antimafia per un’azienda impegnata nella fori di Ponte Morandi il provvedimento disposto dal prefetto fiamma spena è stato notificato dalla direzione investigativa Antimafia alla Damon srl con sede a Napoli l’azienda e ritenuta permeabile ed esposte a rischio di infiltrazione mafiosa a tecnodom che si occupa di demolizioni industriali di materiale ferroso febbraio scorso è stata inserita tra le ditte subappaltatrici per la demolizione la bonifica degli impianti tecnologici per €100000 dopo il gesto del Cardinale Konrad krajewski elemosiniere di Papa Francesco che ha tolto i sigilli al contatore della luce di un palazzo occupato Roma in cui era stata tolta la corrente è arrivato il commento del segretario di stato Vaticano Pietroho visto che ci sono state tante interpretazione tante polemiche Personalmente credo che lo sforzo Dovrebbe essere quello di capire il senso di questo gesto che attirare l’attenzione di tutti su un problema reale che coinvolge persone bambini e anziani ha detto Parolin si è spento nella notte a Milano Gianluigi Gabetti manager e consigliere della famiglia Agnelli storico collaboratore di agnelli aveva 94 anni può manager d’azienda Ed ebbe l’occasione di traghettare la Fiat nel nuovo millennio c’è un virus informatico che ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata tramite WhatsApp senza bisogno che ci fosse una risposta lo ha rivelato la compagnia controllata da Facebook un cui portavoce ha spiegato che il numero di dispositivi infetti ed alcune dozzine e che il problema è stato scoperto all’inizio di questo mese operazione antimafia questa mattina della polizia sul litorale romano 3 Acilia Ostia dragone Dragoneper scardinare due organizzazioni criminali attraverso l’arresto dei loro capi che si stavano da tempo fronteggiando a colpi d’arma da fuoco per l’egemonia territoriale la squadra mobile S6 misure cautelari e diverse perquisizioni emesse dal GIP di Roma su richiesta della procura Distrettuale Antimafia Capitolina lo sforzo e Daniele De Rossi Saluta la Roma lo ha annunciato la stessa società parlando di Fine di un’era a quasi 36 anni Il centrocampista proseguirà probabilmente all’estero la sua carriera dopo quella di Francesco Totti il club amarina Dunque un’altra bandiera contro il Parma il 26 maggio all’Olimpico sarà l’ultima gara in giallorosso per Capitan Futuro che ha disputato tutta la sua carriera con la maglia della Roma dopo li inizi con l’ostia mare come Totti Romano e romanista è cresciuto nel settore giovanile della società e con la maglia giallorossa ha collezionato fino ad oggi 615 presenze segnando 63 reti nei suoi 18Dimmi tazza è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

