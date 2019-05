Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in base al diritto europeo Un rifugiato in fuga da un paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla convenzione di Ginevra Non può essere rimpatriato ho vinto nel sopracitato paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza è quanto ha chiarito la Corte di Giustizia Europea in una sentenza pubblica quest’oggi Ecco perché bisogna cambiare L’Europa è stato il commento del Ministro dell’Interno Salvini sull’autonomia ero pronto Un mese fa sto chiedendo da un mese un vertice di governo dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l’ha presa sul personale lo ha detto il leader pentastellato Luigi Di Maio in conferenza stampa al Senato durante la quale annunciaoggi in commissione affari sociali alla camera si vota un emendamento nell’ambito del decreto Calabria che prevede lo stop immediato delle nomine politiche in sanità della promozione di un disegno di legge più organico è fondamentale rescindere legame tra le nomine politiche la sanità ha detto la ministra della Salute Giulia Grillo prima interdittiva Antimafia per un’azienda impegnata nei lavori di Ponte Morandi il provvedimento disposto dal prefetto fiamma spena è stato notificato dalla direzione investigativa Antimafia alla tecnodem srl con sede l’azienda e ritenuta permeabile ed esposte a rischio di infiltrazione mafiosa la Tecno Team che si occupa di demolizioni industriali di materiale ferroso a febbraio scorso è stata inserita tra le ditte subappaltatrici per la demolizione e la bonifica degli impianti tecnologici per €100000 dopo Francesco Totti anche Daniele De Rossi Saluta la Roma l’annuncio è arrivato dalla società o tre6 anni non sono scema e questo mondo lo conosco avevo capito se nessuno ti chiama per 10 mesi neanche per ipotizzare un contratto la direzione è quella lo ha detto proprio Il centrocampista che proseguirà probabilmente all’estero la sua carriera anche se non hai incluso nulla contro il Parma il 26 maggio all’Olimpico sarà la sua ultima gara in giallorosso per il Capitan Futuro che ha disputato tutta la carriera con la maglia della Roma fino ad oggi 615 presenze e 63 reti in 18 anni di militanza è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa