Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale non è Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio importante sentenza della Corte di Giustizia Europea se uno è rifugiato in fuga da un paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla convenzione di Ginevra vedesse negato revocato lo status di rifugiato dalla nazione ospitante per validi motivi di sicurezza questa non potrà rimpatrio arlo o respingere nel paese d’origine questa la sentenza dei giudici europei oltreoceano Torniamo a parlare di dazi tra Stati Uniti e Cina l’imposizione piatti cinesi su 60 miliardi di prodotti americani in risposta alla analoga iniziativa americana spinge in basso le borse mondiali Dow Jones di wall street e perde in chiusura al due 38% in caloeuropei per la borsa di Tokyo riduce le perdite sul finale di seduta lì che ha terminato in calo per la settima seduta consecutiva il presidente statunitense Trump ha messo in guardia ma poi ha rassicurato sapremo in 34 settimane se le trattative commerciali con la Cina avranno successo Mi sento che avranno successo ha detto Trump negli Stati Uniti stanno però approntando una nuova lista di Dattis quasi 4000 prodotti cinesi per un corrispettivo di circa 300 miliardi di dollari intanto l’azienda farmaceutica Bayer Crolla la borsa di Francoforte dopo che il colosso della ha incassato una nuova sconfitta la terza consecutiva negli Stati Uniti per il diserbante roundup il titolo che arrivato a perdere fino al 7 4% in avvio di seduta è affondato 6 3% il minimo da 7 anni a questa parte dopo che una giuria di Oakland in California ha condannato il gruppo tedesco a pagare oltre 2 miliardi di dollari ad una coppia che ha usato ronda per30 anni e ha contratto il cancro operazione antimafia questa mattina sul litorale laziale tra Ostia Acilia Dragona e dragoncello forze di polizia in azione per scardinare due organizzazioni criminali attraverso il resto dei loro capi che si stavano da tempo fronteggiando a colpi d’arma da fuoco per l’egemonia territoriale la squadra mobile ha eseguito sei misure diverse perquisizioni emesse dal GIP di Roma su richiesta della procura Distrettuale Antimafia capitoli lo sport in chiusura De Rossi Saluta la Roma l’annuncio e di questo oggi in pista a 36 anni lascia l’unica maglia con la quale abbia giocato tra i professionisti Dopo l’addio di Francesco Totti il club amarina Dunque un’altra bandiera e contro il Parma il 26 maggio all’Olimpico sarà l’ultima gara di Capitan Futuro che ha disputato proprio tutta la carriera con questa maglia dopo l’inizio con nel Ostia Mare come Totti Romano e romanista è Crescisettore giovanile della società e con la maglia giallorossa ha collezionato fino ad oggi 615 presenze segnando 63 reti nei suoi 18 anni di militanza è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa