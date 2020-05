Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio approvato dal Consiglio dei Ministri decreto rilancio con aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese tagliati 4 miliardi di tasse con te parla di permessa per concretizzare la ripresa dell’Italia accordo tra governo e regioni per velocizzare il pagamento della cassa integrazione direttamente dall’INPS Intesa sulla regolarizzazione Dei migranti l’emersione del nero con la bella nuova che si commuove annunciando la misura ieri metti in evidenza invece l’arrivo di nuove norme per velocizzare i prestiti alle imprese da oggi inizieremo a lavorare al nuovo decreto sulle riaperture che sarà un decreto e non un dpcm così con te aprendo alle opposizioni dal 18 in parrucchieri fanno lavorare anche la domenica e lunedì centri sportivi al via invece dal 25 oggi attesi i dati delle contagio post lockdown Tivoliieri ha mostrato che finora sono guariti il 50% dei casi totali inalati scendono sotto quota 80 mila al 3313 decessi legati al coronavirus negli Stati Uniti per un totale di oltre 84 mila quasi 1,4 milioni in casi di positività registrati nel paese seconda per numero di contatti ora la Russia oltre 242.000 record nuovi casi per il Brasile 11000 in più di un giorno e l’allarme pandemia durerà ancora a lungo secondo la NS oggi video conferenza dei ministri della salute del G7 magari ieri alla camera dopo che il leghista pagano ha definito Silvia Romano una neo terrorista in serata poi le scuse prende le distanze anche Salvini lasciamola stare con te chiede che non si speculi su di lei una bottiglia è stata lanciata contro le finestre della casa della ragazza Milano sariyer in un condominio di Ciampino Le Porte di Roma un 24enne morto e un 35enne rimasto ferito gravemente fermato dai Carabinieri un terzo uomo una guardia giuratadegli altri due si ipotizza una lite per motivi passionali un regolamento di conti Oggi giunta straordinaria del CONI videoconferenza a cui prenderà parte anche il ministro Spadafora se il governo dà il via libera alla ripresa del campionato la lega di serie A ha deciso che si ricomincerà a giocare dal 13 giugno la morte di Brian per la società dell’ elicottero caduto nega risarcimento affermato che la strada in bri conosceva i rischi e che sarà l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa