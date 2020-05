Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non avevo appuntamento con l’informazione con te varato il decreto bilancio da 55 miliardi premier bar e ristoranti non pagheranno la tosa ci sono 25,6 miliardi di poteri lavoratori per rafforzare cassa integrazione bonus photonics Gualtieri e imponente gettiamo le basi per la di partenza Patronelli parla di indennizzi per imprese da €2000 a oltre 40.000 Bellanova 1050000000 all’agricoltura il ministro speranza molte risorse su ospedali abbiamo visto quanto contano per il Servizio Sanitario Nazionale c’è uno stanziamento didi coronavirus siamo tutti fratelli come diceva San Francesco ma sentiamo le parole del Papa oggi Hai detto una giornata di preghiera giorno per chiedere a Dio Misericordia e pietà questo momento tragico della pandemia tutti i fratelli San Francesco di Assisi diceva tutti fratelli e per questo Uomini e Donne di ogni confessione religiosa posizioni ceniamo nella preghiera e nella penitenza per chiedereGrazie per la guarigione di questa pagina coronavirus la situazione in Italia il bollettino della Protezione Civile 195 morti 888 nuovi casi dati di noti nelle ultime 24 ore un leggero aumento 195 contro i 172 del giorno precedente ma il numero di nuovi casi scende 888 contro i 1402 di martedì i dati sull’emergenza coronavirus in Lombardia valutati su più giorni ma la tendenza È chiaramente moderatamente positiva Così il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio sala Durante il consueto aggiornamento via Facebook sulla situazione coronavirus sottolineando in particolare positivo il calo dei ricoverati Speriamo di scendere presto sotto quota 5000 ed è un bene la nozione delle terapie Intensive secondo sala proseguono i progressi non bisogna abbassare la guardia bisogna stare attenti ma stiamo sulla via giusta ha detto diamo un rapido sguardo alla borsadi Tokyo apre la seduta in calo seguendo la chiusura negativa degli indici azionari americani Dopo le parole del Presidente della Federal reserve Jerome Powell sulla adeguatezza di ulteriori aiuti pubblici necessari Uscire dalla crisi innescata dalla pandemia coronavirus 00 63% quota 20138,68 con una perdita di 128 punti sul mercato dei cambi n continua a rafforzarsi sul livello di 106 90 e sulle ora 115/60 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

