Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto rilancio con aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese tagliati 4 miliardi di tasse Conte parla di premessa per concretizzare la ripresa dell’Italia accordo tra governo regioni per velocizzare il pagamento della cassa integrazione direttamente dall’INPS Intesa sulla regolarizzazione Dei migranti a dimensione del nero con la Bellanova che si commuove annunciando la misura Pieris mette in evidenza invece l’arrivo di nuove norme per velocizzare prestiti alle imprese coronavirus i decessi totali registrati ad oggi sono 31106 aumenta il numero di Guerrieri sono 3502 nelle ultime 24 ore per un totale di 100 12541 per quanto riguarda i tamponi eseguiti sono due milioni 700 53620in totale Mike Ryan è il capo del programma di emergenze sanitarie dell’organizzazione Mondiale della sanità ha spiegato che sarà necessario per affrontare ancora un lungo cammino prima di tornare alla normalità è sempre riguardo alla coronavirus dalla riapertura delle frontiere tra Paesi con sviluppi epidemiologici simili alle misure di sicurezza da adottare negli aeroporti la commissione ha divulgato una serie di raccomandazioni per sostenere il turismo Torniamo a parlare di economia quotazioni del petrolio in leggerissimo rialzo sul mercato after hours New York dove le quotazioni del greggio guadagnano l’uno 54 % a 25,68 dollari al barile in attesa di segnali più certi sulla ripresa dell’economia Il Brand sale dell’1 e 44 % a 29,60 alberi ed è tutto anche per questa edizione a voi tutti Ancora auguri di una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto

