Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli approvato dal CDM il decreto rilancio con aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese tagliati 4 miliardi di tasse il premier Conte parla di premessa per concretizzare la ripresa dell’Italia misura per reggere il colpo e ripartire per vedere i quartieri accordo tra governo e regioni per velocizzare il pagamento della cinghia direttamente dall’INPS Intesa sulla regolarizzazione dei targhe versione del nero con la bella nuova che si commuove annunciando la misura Gualtieri mette in evidenza invece l’arrivo di nuove norme per velocizzare i prestiti alle imprese arrivano 190 milioni di incentivi al personale sanitario arriva un buono mobilità fino a €500 per bici e 331 milioni alla scuola anche per la didattica a distanza le opposizioni ali primi messaggi ricevuti sono gli italiani fra i preoccupato il arrabbiato ieri sera il ministro Bellanova ha pianto per i problemi dei poveri immigrati da regolarizzare ci si sarebbe aspettati sofferenza per cittadini italiani in difficoltà così il leader della Lega Matteo Salvini su Telelombardia alcuni imprenditori del settore ai raggiunge Salvini il settore turismo ci segnala che stando alle botte 90% del bonus vacanze andrebbe anticipato dall’albergatore a cui spetterebbe un rimborso della quota tramite credito d’imposta così Vale quello che vale questo aggiunge Salvini è il momento di ricostruire su nuovi principi le mura del paese Italia con un grande abbattimento di burocrazia e tazze nel nome del pagare meno pagare tutti i coronavirus pur non avendo ancora abbandonato l’oriente l’Europa sta galoppando oltreoceano colpendo duramente il nord e il Sud America nel mondo il numero di morti per la pandemia superatovoglia di 290 mila secondo il conteggio della giornata in cui universit il numero esatto delle vittime di 290838 il numero totale di contagi segnalati e 4047736 bundea prelievi rialzo a 235 punti base rispetto al livello di 233 punti della chiusura di ieri di rendimento del titolo decennale italiano e al 1,80% quotazioni del petrolio è leggerissimo di auto sul mercato after hours di New York dove le quotazioni del greggio da boniotti hai guadagnano le 1,54 per 125,68 dollari al barile in attesa di segnali più certi sulla ripresa dell’economia il Brent sale del 1,44 % a 29,62 dollari al barile e per ora è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

