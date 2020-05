Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla redazione e da Roberta ascarelli la crisi pandemica che arrestato gran parte dell’attività economica provocherà una caduta del PIL dell’eurozona compresa tra il meno 5 meno 12 % quella che vale rimozione delle misure di contenimento Si verificherà una ripresa dell’attività economica la cui rapidità e portata restano Tuttavia fortemente in te lo scrive la BCE nel bollettino economico bagarre in aula alla camera dopo che alcuni Deputati di Fratelli d’Italia e della Lega si sono tolti la mascherina per inveire contro Il deputato di Movimento 5 Stelle Currò intervenuto durante la fusione degli ordini del giorno sul decretoOk invece è ribaltato le accusa il centro-destra per la gestione della pandemia nelle regioni che com’è A quel punto diversi deputati lega e Fratelli d’Italia per strillare si sono abbassati la mascherina subito richiamati dal vicepresidente Fabio rampelli Te li ha ripetuti invitati ad avere un comportamento che sia consono alle istituzione per la mia etica di esempio ai concittadini ho parlato a Pagano con me parlo con tutti i sindaci e parlamentari della Lega Il problema non è Silvia Romano ma l’uso che il governo non è affatto Vendola in diretta tv e facendo uno sfottò nei al tagliagole Per quanto mi riguarda domani non bisognerebbe pagare più nessun riscatto in Italia ci fu una legge che impedisce il pagamento lo so il business dei sequestri così il segretario della Lega Matteo Salvini ad Agorà su Raitre di chiedo di non arrabbiarmi per difendermi il peggio per me è passato Godiamoci questo momento insiemela cooperante 24enne Silvia Romano rapita in Kenya nel 2018 è liberata sabato scorso dopo un anno e mezzo di prigionia Su Facebook sono felice si legge perché ho ritrovato ancora in piedi grazie a Dio nonostante il loro grande dolore perché ho ritrovato voi tutti voi pronti ad abbracciarmi Io ho sempre seguito il cuore è quello non tradire mai non vedevo l’ora di scendere da quella aereo perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita sentire il loro calore e di quanto le ammazzi nonostante il mio vestito azzurro Silvia anche la salute mentale non sono quella fisica è a rischio a causa della pandemia di coronavirus lo rileva devora kestel direttrice del dipartimento salute mentale se lo emette presentando un rapporto non sul tema all’isolamento alla paura e all’incertezza le turbolenze economiche Tutti questi elementi causano o potrebbero causare sofferenze psicologichepiaciuto giudicando probabile un aumento dei casi di malattie mentali questione che i governi dovrebbero mettere in primo piano le borse europee scivolano ancora con le incertezze sulla ripresa economica dopo i danni provocati dalla pandemia in forte calo Londra meno 2,4% Parigi in meno 2,2% Francoforte Madrid meno 2% performance migliore Milano Meno 1,4 % e per ore tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa