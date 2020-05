Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli la camera approva il decreto covid-19 stati 241 i966 5 gli astenuti il provvedimento definisce collegio è la durata dell’emergenza coronavirus al 31 luglio Il che implica che dovrà avvenire con lo stesso strumento il decreto conferma la possibilità del governo di ricorrere a dpcm per imporre limitazioni ai cittadini ma tali limitazioni sono definite in modo stringe il testo ora passa al Senato approvato dal CDM il decreto rilancio con aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese tagliati 4 miliardi di tasse il premier Conte parla di premessa per concretizzare la ripresa dell’Italia misure per reggere il colpo in ripartire ferma il ministro Gualtieri accordo tra governo e regioni per velocizzare il pagamento della cinghia direttamente dall’INPSsulla regolarizzazione Dei migranti emersione del nero con la bella Nova che si commuove annunciando la misura qualche rimette in evidenza invece l’arrivo di nuove norme per velocizzare i prestiti alle imprese arrivano 190 milioni di incentivi al personale sanitario arriva un buono mobilità fino a €500 per bici e 331 milioni alla scuola anche per la didattica distanza le opposizioni all’attacco Per tutti quelli che dicono non è una priorità ricordo che il calcio finanzia larga parte dello Sport italiano e in molti altri paesi hanno già ripreso e se uno ha il coronavirus semplice se hai coronavirus e lascia il ritiro e va in quarantena me la squadra gioca il contagiato risulta tra gli infortunati bloccare tutta la squadra in caso di positività di un singolo è assurdo Combatteremo perché il calcio riparta basta snobismi del calcio dipendono molti posti di lavoro passioni interessi così Renzi nel news il primo ministro giapponese shinzoe annunciato la fine dello stato di emergenza nella maggior parte delle regioni ma non a Tokyo usata Oggi abbiamo deciso di togliere lo Stato d’emergenza in 39 delle 47 prefetture del paese ha dichiarato in una conferenza stampa televisiva in precedenza il ministro dell’economia nishimura aveva spiegato di avere la conferma che il numero di nuovi casi è sceso sotto i livelli da metà marzo quando stazioni hanno cominciato a propagarsi Aggiungendo che ieri sono stati identificati solo 55 nuovi casi 10 dei quali a Tokyo ho parlato a Pagano come parlo con tutti i parlamentari della Lega Il problema non è Silvia Romano ma l’uso che il governo non è affatto esibendo la in diretta tv e facendo uno sfottò ne ha il tagliagole Per quanto mi riguarda domani non bisognerebbe pagare più Nessun ricatto lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini ad Agorà su Rai3 scuola in arrivo 16000 posti in più per assunzione precari lo scrive il ministro Azzolina suFacebook e facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico Ma come sindacato ANIEF continuiamo a ribadire la necessità di andare a recuperare il proprio col personale precario che da anni insegna delle nostre scuole Quindi questi nuovi 16000 posti secondo anni e se devono essere affidati a un nuovo sistema di reclutamento che utilizzi magari le graduatorie d’istituto per titoli che già il governo sta aggiornando trasformati in Provinciale Tra l’altro secondo una vecchia proposta del MoVimento 5 Stelle che potrebbe essere anche di mediazione tra le varie Anime della maggioranza e che porterebbe già questo ad assumere quei precari che si chiamano mi hanno insegnare quindi è importante su titoli valutati dallo Stato aggiungere questi posti al calderone del numero di quelliA parte il fatto che non li saluto perché continuano a essere anche se saranno 80 mila i posti assunzioni predisposte saranno meno della metà di quelle che saranno attivate aspetta In secondo luogo non sono la risposta a chi dà anni ha avuto abuso di contratti e che comunque viene chiamato da quelle graduatoria per essere assunto a tempo determinato neri dello stato il problema e non è insegnante precario titolo Vale se un insegnante di ruolo titolare poi c’è un problema di personale ATA Marconi numeri che diamo anche tanti numeri per il personale ATA perché se dobbiamo applicare tutte le norme sul igenizzazione non sulla sanificazione che non compete al personale ATA e se dobbiamo poi come ANIEF chiesto rivedere gli organici e quindi inizierà a settembre rispettando anche quella misura interpersonale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa