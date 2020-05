Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione alla telefono Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus la fase 2 fondamentale perché ci sta traghettando verso una relativo ritorno alla normalità siamo sempre discretamente preoccupati guardiamo come un incubo indice R con 0 che deve restare sotto l’uno l’ha detto Agostino Miozzo coordinatore del comitato tecnico scientifico sull’emergenza covid-19 aggiungendo in altri paesi un troppo veloce allentamento delle misure di contenimento ha causato una salita dell’indice sopra un hotel grande prudente ragionare settimana per settimana poi annunciato la prossima settimana un’indagine che coinvolgerà 150000 persone in oltre 2000 comuni per comprare della distribuzione a livello nazionale del contagio è il ministro Franceschini parlando del decreto rilancio convinta ti mando le misure per i due settori possiamo parlare di 5 miliardi di interventi 4 per il turismo è unopuntura un provvedimento che secondo il ministro dell’economia Gualtieri Serve a far ripartire l’economia italiana la seconda tranche del bonus di €600 per gli autonomi assicura arriverà senza dover fare domanda non appena il decreto avvenga sacco Mancano però le critiche per Rossato Italia viva è un cerotto sulle ferite del paese fa per far ripartire l’economia serve altro che ha fatto Italia commenta il decreto rischia di diventare una caccia al tesoro Senza il tesoro bocca federalberghi tutto linea per il rilancio del turismo non basta ancora Intanto il Governo è così tempi per il pagamento della cassa in deroga per i lavoratori delle aziende più piccole che non possono accedere alla cassa ordinaria Mapei ministro del lavoro Nunzia catalfo in un’intervista a Sky Tg24 spiegando che il datore di lavoro può fare la domanda all’INPS entro 30 giorni quindi bypassando la regione con il dati dei Lavoratori da mettere in Kassel INPS dovrà pagare entro 15 40% della quota il governo comunque intende mettere mano subito la riforma degli ammortizzatori sociali in chiusura lo sport il calcio la percentuale che la serie a Ripalta il 13 giugno Secondo me è il 99%il presidente del CONI Giovanni Malagò spiegando che si sta facendo di tutto per mettere in condizione il sistema di ricominciare eventuali calciatori positivi ha quindi sostenuto che abbiamo ricevuto una direttiva che individua un percorso di Don svolgimento generale in una quarantenne individuale mi dicono che è una decisione che può anche essere rivista concludi mago è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa