Ultime Notizie Roma del 14-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono in tutto 498 i detenuti in alta sicurezza che sono stati scarcerati con provvedimenti dei magistrati di questi quattro erano sottoposti al regime del carcere duro lo ha detto il Ministro della Giustizia Bonafede in audizione alla commissione giustizia della camera sostenendo di non avere mai scaricato nulla sulla magistratura di sorveglianza e aggiungendo che sono 110 attualmente i detenuti in positivi al coronavirus trailer di 98 i guariti tra i lavoratori nelle carceri positivi sono invece 204 fra cui 170 agenti di polizia penitenziaria l’economia È priva di fondamento la tesi secondo la quale il saldo l’accordo Irap dovuti a giugno sarebbe rotolo rimandati al 2021 confermano Fonti del MEF spiegando che sono definitivamente cancellati per tutti i soggetti con fatturato Fino a 250 milioni diadesso sono di banche Assicurazioni amministrazioni pubbliche come Tra l’altro emerge chiaramente dalla relativa relazione tecnica Cambiamo argomento vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi il peggio per me è passato Godiamoci questo momento insieme codice la cooperante di 24 anni Silvia Romano rapita in Kenya nel 2018 è liberata dopo un anno e mezzo di prigionia la ragazza scrive su Facebook per ribattere anche ad accuse e poi sono felice perché ho ritrovato i miei cari e tutti voi pronti ad abbracciarmi Io ho sempre seguito il mio cuore è quello non mi tradirà mai non vedevo l’ora di scendere da quel aereo aggiungere perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita e questo nonostante il mio vestito quindi gli esseri in chiusura per il ministro Luigi Di Maio è necessario che il trasferimento armi e mercenari verso laghi di accessi non il paese spiega Di Maio prosegue l’escalation su un terreno c’è il rischio di uno scontro sempre più violento resta valida analisi secondo cui nessuna delle due parti sia in grado di prevaleremilitarmente ma il proseguimento della fragile tregua e del cessate il fuoco concludi a fare come un obiettivo ancora difficile da raggiungere è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa