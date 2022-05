Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione sabato 14 maggio al microfono Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina in primo piano settantanovesimo giorno di guerra oggi l’attenzione non accenna a calare Mentre torna da leggere la minaccia di una guerra nucleare Cosa le ultime notizie le truppe di Mosca si starebbero ritirando dei dintorni di kharkiv è la seconda città del paese lo riferisce il New York Times che cita funzionario treni occidentali prima e la seconda Maggiore battuta d’arresto Russia dal ritiro da Kiabi del mese scorso secondo i funzionari il Cremlino dovrebbe probabilmente Renditi rizzare le truppe verso il sud est Intanto ieri alcune esplosioni sono state udite a chi è più giovane tra Mosca in Unione Europea Bruxelles sta diventando aggressiva e degli cosa dice il ministro degli Esteri Russo lavrov il presidente turco erdogan e contrari All’entrata della Finlandia nella nato sarebbe un erroreregistrarsi Però anche la prima chiamata tra il pentagono e Mosca il capo del dipartimento della Difesa Austin ha avuto un colloquio telefonico con il Ministro della Difesa Russo mi ha chiesto un rapido c’è stato il fuoco mettendo in evidenza l’importanza di preservare i canali di comunicazione Tuttavia segnala Washington il colloquio non ha risolto alcun problema grave intanto secondo alcune fonti il presidente Vladimir Putin e sarebbe grave malato di cancro in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo e quanto ha sostenuto il capo degli 007 Ucraina in un’intervista a Sky News senza però fornire alcun dettaglio prova delle sue affermazioni ultime notizie di cronaca in chiusura è stato fermato in aeroporto della polizia di frontiera l’automobilista che l’altra sera percorso Trinità dei Monti in Maserati danneggiando alcuni scalini della storica carina per poi fuggire via l’uomo un trentasettenne di origine Saudita ha cercato di restituire la vettura Peugeot noleggio qualche giorno prima lo scalo di Malpensa in Lombardia quando è stato intercettato dagli agenti della Dogana nei confronti30 settembre è stata la denuncia per danneggiamento aggravato era l’ultima notizia per il momento le news tornano alla prossima edizione

