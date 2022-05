Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale di trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti E l’Asia del sud-est asiatico hanno chiesto immediata cessazione delle ostilità in Ucraina riaffermiamo il nostro rispetto per la sovranità politica e l’integrità territoriale si legge nel comunicato finale del vertice a Washington Chiediamo anche un accesso rapido sicuro e se stacco dell’assistenza Umanitaria per i bisognosi e per la protezione dei civili ultima pagina il covid fa tremare la Corea del Nord nelle ultime 24 ore sono 21 le vittime con sintomi di febbre mentre sono oltre 280 mila le persone attualmente con 174000 nuovi casi segnalati lo fa sapere l’agenzia di Stato che dal conto anche della preoccupazione del leader Kim jong-un l’epidemia è un grande disastro Ha detto specificato tuttavia che la crisi può essere superanche facendo tesoro dell’esperienza della Cina me la notte al covid e dopo la segnalazione del primo accertato giovedì il paese asiatico che non risulta abbia alcun vaccino anti covid è in lockdown Ti amo a Gerusalemme sono state ore di tensione e scontri in cisgiordania tra ferit e minacce dalla GB in dei l’amica a fare Dani c’ha i funerali di cisea acne la giorno viaggio di recita Durante lo scontro a fuoco due giorni fanno il campo profughi di jenin termine della funzione religiosa nella chiesa Greco melchita la porta di giaffa della città vecchia il feretro del reporter è stato seguito da una folla di migliaia di persone fino alla vicino il cimitero di Montesilvano mentre le chiese vicine suonavano le campane funerale si fa il concluso senza ulteriori incide Le cronache genitori di Stefano Cucchi sono rimasti feriti in un incidente stradale causato da un’auto che ha poi ha fatto perdere le proprie tracce lo racconta la figlia Ilaria non posto su Facebook ti chiamo che l’incidentevenerdì mattina su autostrada Roma Civitavecchia altezza di Monte Romano un grosso veicolo portato l’auto con a bordo i miei genitori provocando un testa coda scrive i miei genitori sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori una mia madre si è rotta soltanto una spalla e mio padre un ginocchio Sto cercando di capire le condizioni di due accompagnatori la sorella di Stefano Cucchi e poi fatto un appello a farti avanti a Chiunque abbia visto ancora pagine presidente della Lombardia Attilio Fontana è stato prosciolto perché il fatto non sussiste con altre quattro persone da l’accusa di frode in pubbliche forniture in caso era nel Aprile 2020 da parte della regione di una fornitura poi trasformato in donazione da circa mezzo milione di euro 75.000 camici e altri DPI adama società del cognato Andrea Dini decidere il gruppo di Milano Chiara valori di questa era l’ultima notizia avuto ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

