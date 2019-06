Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ritrovato il raccolto dalla redazione da Francesco vita studio prosegue il caos sul CSM in Consiglio Superiore della Magistratura ha colpito dalla bufera sulle nomine nelle procure il Presidente della Repubblica Mattarella ha indetto elezioni suppletive per il 7 ottobre per sostituire due componenti ieri si è dimesso il terzo consiglieri in due giorni lepre dopo spina e Morlini per tutti e tre insieme ai drogati cartoni Criscuoli che si sono auto sospesi il ministro Bonafede ha chiesto la procedura disciplinare avanzando contestazioni in più del giudice della Cassazione intanto spuntano nuove intercettazioni su Luca Lotti ex ministro PB qualche messaggio e mi va dato la frase pronunciata in una riunione del 9 maggio con palla mare Ferri sulla nomina per il dopo Pignato ordine alla Procura di Roma un imputato ha contribuito alla scelta del procuratore ha scritto il giudice della Cassazione funzione l’atto di accusa i cinque togati del CSMdipende su di me solo fango incontri illeciti e non ho commesso alcun reato l’analisi voce che mercoledì 12 giugno a soccorso 53 migranti in zona Sar Libica nella giornata di ieri dopo essere stata largo di Tripoli per poi preso la direzione verso la Tunisia ha di nuovo cambiato rotte dove si dirige verso nord cioè quella che la porterebbe verso la lunedì non ha commentato neutrale decisione in tal senso ed è sempre possibile un altro cambio di rotta i movimenti dell’imbarcazione hanno causato per un nuovo scontro politico con il Viminale il primo cambio di rotta quello verso la Tunisia limitazione del Ministero dell’Interno italiano che si aspettava invece che si cuocia Pro Garcia Tripoli Come concordato con le autorità libiche il Ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato Sea Watch non vuole portarmi in Bibbia Allora perché hai chiesto a Tripoli un porto sicuro perché dopo la risposta positiva atteso per ore davanti alla costa africana aveva il via libera allo sbarco l’atteggiamento della Sea Watch sembra un vero e proprio sequestro di persona per motivila notizia era nell’aria ma adesso e sono le parole del diretto interessato a fare chiarezza una volta per tutte e Massimiliano Allegri il prossimo anno non allenerà nessuna squadra Dopo il divorzio della Juventus che non ancora annunciato il sostituto l’allenatore Toscano ha spiegato nel corso di un evento a Milano che ha bisogno di fermarsi un anno anche per dedicarsi alla sua vita privata E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto il linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa