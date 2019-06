Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per informazione dall’Italia e dal mondo in attuazione di quanto previsto dagli articoli 18 26 27 e 39 della legge 24 Marzo 1958 numero 195 Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura oggi doverosamente indetto per i giorni 6 e 7 ottobre le elezioni suppletive di due magistrati appartenenti al collegio di quella articolo 23 comma 2 della legge del 4 marzo 1958 informando di ciò il vicepresidente del CSM e Ministro della Giustizia e quanto si legge in una nota del Quirinale Tripoli non è un porto sicuro riportare coattivamente le persone soccorse in un paese in guerra a farle imprigionare torturare unvergognoso che l’Italia promuove a queste atrocità e che i governi dell’Unione Europea nel piano complici lo dice Sea Watch Sea Watch non vuole portare i libri Allora spieghi perché ha chiesto a Ripoli un porto sicuro e perché dopo la risposta positiva atteso per ore davanti alla costa africana lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini replicando al o.m.g. tedesca presso in via dell’Unione l’Italia sulla procedura di infrazione vogliamo evitarla ma servono i casi dice mosca in mensa di presidente dell’eurogruppo centeno chiede il rispetto degli impegni e il vicepresidente della commissione dice che servono aggiustamenti considerevoli elementi aggiuntivi per correggere la traiettoria di bilancio intanto Di Maio e tria sono cauti sulla platax che vuole la lega e scontri a Memphis delle manifestazioni Per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano sono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana il bilancio degli scontrialmeno 24 feriti e 3 persone arrestate le borse cinesi sono contrastate mezz’ora circa dall’avvio delle negoziazioni l’indice composito di Shanghai sale dello 0,40% mentre quello di scienze il cede lo 0,47% le volte di Tokyo via l’ultima della settimana Piazza mentre aumentano le tensioni in Medio Oriente dopo l’attacco di ieri a 2 per fiere nel golfo dell’oman per motivi medici l’ex stella del calcio Diego Maradona 58 anni ha lasciato il ruolo di allenatore della squadra della seconda divisione messicana Quanto pesa Maradona dovrà subire due interventi chirurgici alla spalla e al ginocchio ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa