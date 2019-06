Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli figuraccia non vuole portarli i libri Allora spieghi perché ha chiesto a Tripoli un porto sicuro e perché dopo la risposta positiva atteso per ore davanti alla costa africana aveva il via libera allo smartphone della TV sembra un vero e proprio sequestro di persona per motivi politici polemizzato Il Viminale sulla pelle degli immigrati lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e replicando alla stessa ora è tedesca la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders lascerà il suo incarico alla fine del mese lo annunciato il presidente americano Donald Trump dopo tre anni e mezzo scrive Trump su Twitter la nostra sarà lascerà la Casa Bianca alla fine del mese tornerà a casa nel grande stato dell’arkansas è una persona molto speciale prosegue il presidente americano con straordinari Talenti e che faincredibile lavora tensione e scontri a Memphis e le manifestazioni Per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano sono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana il bilancio degli scontri di almeno 24 giorni di feriti e 3 persone arrestate tutte le opzioni restano sul tavolo dunque non è esclusa nemmeno una risposta di tipo militare così fonti dell’amministrazione statunitense riportate dai media americani a proposito dell’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman la stessa a Ponte spiega come gli Stati Uniti siano in possesso di immagini che testimoniano la presenza di una cosa su una delle due petroliere il Negroni compie 100 anni E riceve l’elogio del New York Times che in maggio aveva clamorosamente stroncato l’aperol spritz il cocktail perfetto per il 2019 programma il quotidiano americano in un articolo che esalta le qualità rinfrescanti ma anche a mare della bibita a base in parti uguali di Campari vermouth e Gin l’imperfetto Elisir per un pomeriggioed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa