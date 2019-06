Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un auto Torvaianica sul litorale vicino a Roma i cadaveri non sono stati ancora identificati Sono in corso i rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo di Roma la zona è stata transennata l’allarme è stato intorno alle 9 Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’auto che si trovava in una zona rurale durante l’operazione sono stati trovati i corsi completamente carbonizzati prosegue il pressing dell’Unione Europea sui conti dell’Italia molto visti e accoglie con favore gli impegni di Tria e Conte mi avverte ci servono più fatti perché alla fine i conti devono tornare l’eurogruppo chiede di rispettare le regole di bilancio Tria moscovici dici però i nostri programmi Ma perché stiamo a metano non ci saranno documenti nuovi da far uscire dimostreremo che possiamo arrivare a un abbassamento del deficit di 0,2 punti Salvini sei chiederanno di alzare le tasse rispondeDi Maio saremo responsabili Ma non fessi Dov’è la distanza sui Mini Box per il ministro delle finanze tedesco Schulz non hanno senso Borghi della Lega ripetere sono nel contratto di governo per il presidente della Consob Savona Vitali nella caverna di Platone bisogna abbassare i toni le autorità alimentano la speculazione sui BTP sciopero di 8 ore dei metalmeccanici altre manifestazioni in contemporanea Milano Firenze Napoli promossa da CGIL CISL e UIL per chiedere al governo imprese di mettere al centro il lavoro industria i salari e diritti governo fa come Schettino si avvicina la scogliera per prendere prima sta facendo affondare la nave a Milano Marco Bentivogli segretario Fim Cisl segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo nessuno si occupa di come rilanciare l’economia degli investimenti al sud un altro togato del c.s.m. coinvolto la riunione con Luca per amare Luca Liotti sulla nomina del procuratore di Roma ha presentato le dimissioni e Corrado cartoni di magistratura indipendente Non ho mai parlato di nomina e le dimissioni sono state date per senso delleazioni fa sapere i cartoni nella lettera in cui Annuncia il suo passo indietro indirizzata al vicepresidente del CSM David Ermini tasso di inflazione a maggio a frenato più del previsto lista Ha rivisto al ribasso le Stime calcola il registri una variazione nulla rispetto al mese precedente un aumento dello 0% sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività La stima preliminare rompi 0,9 i prodotti del cosiddetto carrello della spesa aumentano del 0,3 % su base annua Maggio inferiore alla metà dell’ indice generale dei prezzi Verissimo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran per la sacca due petroliera venuto ieri nel golfo dell’oman Washington sostiene che l’iran vuole sabotare le missioni di shinzo Abe a Teheran il pentagono diffonde un video in cui si vede quella viene descritta come un imbarcazione dei guardiani della rivoluzione iraniani intenti e rimuovere una mina magnetica dal fianco di una petroliera Terranegra e Carla di un complotto da politici guerrafondai negli Stati Unitiinvito alla carne e al dialogo da parte di Pechino nessuno vuole vedere la guerra nel golfo l’ipotesi principale in merito al decesso di Cucchi e la morte improvvisa e inaspettata in un paziente affetto da epilessia ma non sarebbe stato L’unico fattore determinate ipotesi secondaria la frattura traumatica sacrale Senza la quale non sarebbe finito in ospedale probabilmente non sarebbe molto in entrambi i casi una delle concause la dilatazione della che ti avrebbe provocato problemi cardiaci lo affermano in aula i periti nominati dal gip nell’ ambito dell’ inchiesta BIS sulla morte del giovane Romano Ilaria Cucchi commenta per la prima volta sento un periodo affermare che se Stefano non fosse stato di quel pazzo che gli ha causato lesioni non sarebbe mai finita in ospedale Quindi non sarebbe molto portiamo ancora pagina è stato attribuito a Pedro Almodovar il Leone d’Oro alla carriera per un regista della 76 mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia Sono molto emozionata per il regalo di questo Leone d’Oro ha detto Almodovar bellissimi ricordi e della Mostra di Venezia questo Leonela mia mascotte insieme due gatti con cui vivo Grazie dal profondo del cuore per questo prendo ha detto e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa