Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tu non può avere certezze perché non ci fosse stata la lesione se4ra vertebra Stefano Cucchi non sarebbe stato ospedalizzato e probabilmente la morte non sarebbe occorso sarebbe sopraggiunta in un secondo momento queste le parole del professor Francesco introna medico legale del Policlinico di Bari e perito del GIP nel processo bis sono morte di Stefano Cucchi avvenuta il 22 ottobre 2009 all’ospedale Pertini di Roma lui e altri esperti sono stati ascoltati oggi 14 giugno nell’aula bunker di Rebibbia la sorella Ilaria dice Ci sono voluti 10 anni e cambiamo argomento Torniamo a parlare di cronaca 3 manifestazioni in contemporanea Napoli Milano e Firenze promosso da CGIL CISL e UIL e per chiedere di mettere al centro il lavoro industriali diritti il segretario ti inventi non gli dice il governo fa come Schettino stafondare la nave ed ora andiamo a Roma o meglio in provincia di Roma due corpi carbonizzati sono stati trovati questa mattina all’interno di un’automobile il ritrovamento è avvenuto in via San Pancrazio Torvaianica sul litorale vicino Roma di cadaveri sarebbero di nuovo di una donna la zona è stata transennata l’allarme è scattato intorno alle 9 Quando i pompieri sono intervenuti per spegnere l’incendio di una vettura che si trovava in una zona rurale piano decisamente argomento ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall’estero sono finiti sotto la lente del NAS controlli effettuati in tutta Italia Hanno accertato irregolarità infrazione alle norme igieniche nella quasi metà dei locali selezionati tra le violazioni riscontrate la somministrazione di cibi scaduti scongelati e ricongelati la presenza di etichetta incomprensibili e l’importazione di prodotti vietati cambiamo ancora argomento andiamo a chiudere con la politica dobbiamo affrontare questa procedura di infrazione per tutelare i conti dell’Italia ma anche per abbassare le tasse Noi saremo responsabili Ma non fessiperché se qualcuno pensa di voler tagliare i servizi le pensioni le risorse per le scuole e le università troverò un muro in cemento armato nel governo quindi responsabilità ma anche le altre nei confronti dell’Italia così il vice premier Luigi Di Maio a Sassari per un tour elettorale in vista delle comunali di domenica 16 giugno sarebbe un errore decidere di andare a lezione ti ci parli in base a quello che dice l’Europa non si va a elezioni anticipate solo se si fanno le cose concrete aggiunto il ministro dello sviluppo economico occorre Tagliare gli stipendi dei parlamentari introdurre il carcere per i grandi evasori e fare gli interessi dei cittadini non voglio restare al governo a vivacchiare o litigare ma per fare determinate cose ha concluso ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa