Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’economia in primo piano sciopero di 8 ore dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano Firenze Napoli promossa da CGIL CISL e UIL per chiedere al governo imprese di mettere al centro il Napoli dottori salari e diritti il governo come Schettino si avvicina la scogliera per prendere applausi Ma sta facendo affondare la nave ha detto a Milano Marco Bentivogli segretario della CISL e cambiamo argomento pur continuando a parlare di economia accolgo con favore gli impegni di Tria e Conte so che agiscono in buona fede con buona volontà per un accordo ma ci servono più dati più impegni farti e misure necessarie perché alla fine le regole sono regole conti devono tornare l’ho detto il commissario agli affari economici moscovici e in questo spirito che dobbiamo avere scambi con le autorità italiane in questo momento una procedura è giustificata vogliamo invitarladobbiamo assicurare che le regole siano rispettate nel 2019 2020 ha aggiunto andiamo ora a parlare di cronaca Ci spostiamo vicino Roma Questa mattina due corpi carbonizzati sono stati rinvenuti in un’auto in via San Pancrazio Torvaianica stiamo sul litorale romano in una traversa di via Statilia a Pomezia il veicolo una Ford Fiesta è totalmente e distrutto dalle fiamme sul posto i vigili del fuoco Ei Carabinieri della compagnia di Pomezia momento le indagini Sono in corso le vittime non sarebbero state ancora identificate portiamo adesso pagina andiamo all’estero e il segretario di stato americano Mike Pompeo Promette che la risposta Sarà economica ma fonti amministrative americane precisano che tutte le opzioni sono sul tavolo inclusa quella militare lira non reagisce tramite la sua missione all’uomo respingendo categoria degli Stati Uniti che abbiamo ora decisamente argomento l’esame di maturità le porte studenti.it da più di 20 anni a fianco dei ragazzi come supporto allo studionuovo brano di Lorenzo Baglioni maturandi disponibile da oggi su tutti gli Store digitali il nuovo inno della maturità 2019 racconta con Toni ironici ed emozionale le paure e le ansie ma anche da leggere e romantiche di ragazzi delle ragazze alle prese con il primo rito di passaggio della loro vita in un momento di condivisione generazionale il testo gioca sugli argomenti più gettonati del programma d’esame dalla matematica alla storia la filosofia i timori e le speranze si trasformano nei versi di una canzone pop E questa era l’ultima notizia in bocca al lupo ai futuri maturandi noi ci risentiamo più tardi buon proseguimento di ascolto è restata in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa