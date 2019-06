Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non perché hai qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro non lo faccio per il rispetto è l’affetto che provo verso gli iscritti del PD lo scrive Luca notti dopo il caso delle intercettazioni della riunione segreta per orientare le nomine nelle procure al segretario del partito Zingaretti un altro gatto del c.s.m. coinvolto nella riunione ha presentato le dimissioni e cartoni di magistratura indipendente mai parlato di nomine mi dimetto per senso delle istituzioni prosegue il pressing dell’Unione Europea sui conti dell’Italia e tria spiega che porterà altri da te l’Unione Europea anche prima della fine di luglio porto dati non chiacchiere ma ha solo una settimana di tempo Salvini la manovra economica e ci sarà il governo ci sarà si scommette sulla scelta di tagliare le patate per discutere il presidente della Consob ed ex ministro Paolo Savonala fiducia nel paese solida detto la base di Risparmio sufficiente livello di indebitamento nell’ordine del 200% PIL non contrastano con gli obiettivi economici sociali perseguiti dalla politica di 8 ore dei metalmeccanici tre manifestazioni in contemporanea Milano Firenze Napoli per mosse da Fiom Fim uilm UIL per chiedere al governo delle imprese di mettere al centro il lavoro industria italive.it governo come Schettino si avvicina la scogliera per prendere A proposito ma sta facendo affondare la nave ha detto a Milano Marco Bentivogli segretario Fim Cisl segretario generale della UIL e Carmelo Barbagallo nessuno si occupa di com’era l’economia investimenti al sud l’Istat intanto ha rivisto al ribasso le Stime dell’inflazione calcola la variazione nulla rispetto al mese precedente un aumento dello 08 % su base annua primo calo nel 2019 per il lato dell’Industria ad aprile meno 1 % durissimo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran per l’attacco due petroliere avvenuto ieri nel Golfo dell’oman l’iran e il responsabile della Saxo ha detto Donald Trump inA chi gli chiedeva come gli Stati Uniti reagiranno Trump ha risposto Vedremo cosa succederà Washington sostiene che lei non vuole sabotare la missione di Soave a Teheran lira non è che parla di un complotto da politici Honda indicazioni tiene la regione invito alla calma da parte di Russia e Cina nessuno vuole vedere la guerra nel golfo portiamo ancora pagina due corpi carbonizzati probabilmente di un uomo e una donna sono stati trovati in un auto a Paganica sul litorale vicino Roma i cadaveri non sono stati ancora identificati Sono in corso i rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo di Roma l’allarme è scattato intorno alle 9 Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’auto si trova in una zona rurale durante l’operazione sono stati trovati i corpi completamente carbonizzati cibi scaduti scongelati e ricongelati mancato rispetto delle norme igieniche etichette incomprensibili importazioni vietate qua hanno riscontrato i carabinieri del NAS in una serie di controlli in tutta Italia sul ristoranti etnici depositi di alimenti provenienti dall’estero, Rita sono state accertate in 242 strutture quasi la metà di quelli ispezionatriciMaggiore nella ristorazione specie negli all you can eat nel 48% dei locali sono state trovate irregolarità l’ipotesi principale sulla causa del decesso di Cucchi alla morte improvvisa e inaspettata in una pazza affetto da epilessia ma non sarebbe stato L’unico fattore determinante l’ipotesi secondaria e la frattura traumatica sacrale Senza la quale non sarebbe finito in ospedale probabilmente non sarebbe molto lo fermo in aula i periti nominati dal gip nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del giovane Romano attribuito a Pedro Almodovar il Leone d’Oro alla carriera per un regista della 70esima mostra internazionale del cinema di Venezia sono molto emozionato e un’ora per il regalo di questo Leone d’Oro ha detto al modo per questo che vuoi diventare la mia mascotte insieme ai gatti con cui era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

