Ultime Notizie Roma del 14-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informa-azione Gabriella Luigi in studio Stati Generali dell’economia al via questa mattina a Villa Pamphili a Roma si parte dall’ Europa dopo il rifiuto dell’opposizione di prendere parte all’evento previsti gli interventi di von der leyen e Sassoli Gentiloni lagarde Give in videoconferenza Visco in presenza sbloccare cantieri già in estate con norme che portino alle autorizzazioni in settimana Anzi anni 120 miliardi di opere da accelerare e realizzare l’alta velocità in tutta Italia soprattutto al sud impresa 4.0 Plus per rafforzare le tv alle realtà produttive una rete Nazionale unica in fibra ottica Una svolta su digitalizzazione pagamenti elettronici questi temi su cui ci si confronterà ha detto presidel consiglio Giuseppe Conte Conte che ieri è stato sentito per tre ore nell’ambito dell’indagine sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro poi è stata la volta dei ministri dell’interno lamorgese della Salute speranza ho voluto chiarire tutti i passaggi nei minimi dettagli ha detto con te mentre la PM di Bergamo Rota chiarito massima collaborazione del governo hanno mai detto che la zona rossa fosse responsabilità di Roma criticità basse ma in quasi tutta la penisola ci sono stati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio e cioè come l’epidemia in Italia non si è ancora conclusa queste le parole del ministero della salute Lazio Puglia l’indice rte 0:09 sale il dato giornaliera dei contagi 393 caso ieri rispetto a giovedì 272 in Lombardia pari al 69 2% dell’ aumento giornaliero in Europa la pandemia di covid 19 apolpi come la discesa della curva non sarà uno Sprinter ma una maratona avvertono i centri europei per il controllo delle malattie il virus travolge l’America Latina con numeri altissimi di casi è morti un allarme viene anche dall’oms e dobbiamo imparare a convivere col virus Speriamo di trovare un vaccino efficace ma non è garantito che questo accada dall’organizzazione Mondiale della sanità lo sport in chiusura a calcio e Coppa Italia torna il calcio da Paul tre tre mesi allo Juventus Stadium senza pubblico cr7 manda sul palo un rigore la Juventus si guadagna Comunque la finale in Coppa Italia pareggiando 0-0 con il Milan dopo l’una 1 della andata a San Siro espulso rugby al quarto d’ora del primo tempo ci siamo tolti di dosso un momento buia detto il difensore Bonucci quest’oggi il ritorno dell’altra semifinale al Napoli l’Inter Deve recuperaregol di Fabian Ruiz è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa