Ultime Notizie Roma del 14-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento nell’informazione Gabriella Luigi in studio gli Stati Generali proseguono a Roma l’Italia avrà il coraggio per ripartire puntando sullo sviluppo sostenibile bellezza Così ieri le premier Giuseppe Conte i vertici europei chiedono riforme riduzione del debito al governo arrivano anche le raccomandazioni di materiale Visco servono risultati concreti e il maggior consenso possibile Intanto il coronavirus e torna preoccupare la Cina 57 nuovi casi nel paese i massimi da aprile aumentano i timori di una seconda Ondata epidemie negli Stati Uniti altri 734 morti in un giorno per un totale di oltre 115 mila l’America Latina e raggiunge 78 mila decessi oltre un milione e seicentomila contagimetti il ministro della Salute cileno in Italia è stabile il numero di contagi altri 346 in un giorno di cui il 66% in Lombardia continua a calare i malati ricoverati persone in terapia intensiva preoccupano però due focolai a Roma il Ministero dell’Istruzione intanto ha deciso di proporre alle regioni l’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico il prossimo 14 settembre weekend di maltempo sul nord e Centro Italia anche oggi temporali grandinate vento forte allerta Gialla in sette regioni Veneto Marche e Umbria Lombardia Liguria Emilia Romagna e Toscana a Coldiretti conta perdite per milioni di euro nelle campagne a causa di eventi di maltempo estremi che sono stati doppio dello stesso periodo dello scorso anno Stati Uniti ancora in fermento un altro afroamericano un 27enne è stato ucciso dalla Polizia perché si era ribellato ad una RAtlanta scende in piazza per Rachel Brooks migliaia di manifestanti hanno invaso pacificamente le strade della città della Georgia lascia il capo della Polizia Locale Erica Shield sull’onda delle manifestazione antirazzista Milano è stata imbrattata ieri la statua di Indro Montanelli lo sport in chiusura sarà Napoli Juventus la finale di Coppa Italia che si giocherà il prossimo 17 giugno gli azzurri hanno fermato l’Inter al San Paolo sull’uno a uno e reti tutte nel primo tempo al gol di eriksen al secondo minuto ho risposto ma al 41esimo L’Olandese sale a quota 122 reti tra campionato e coppe diventa il nuovo capocannoniere di tutti i tempi del Napoli superando Hamsik è tutto dalla redazione buona giornata

