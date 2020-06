Ultime Notizie Roma del 14-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno con un video pubblicato sui social rete studenti Milano e laboratorio universitario metropolitano hanno rivendicato l’imbrattamento con vernice rossa e una scritta offensiva più la statua di Indro Montanelli ieri sera nel giardino di via Pal chiediamo ad alta voce con convinzione l’abbattimento della Statua a suo nome scrivono nelle immagini quattro persone incappucciate Già stanno la vernice è uno scrive con uno spray la politica ho fiducia nel Presidente del Consiglio Conte Anzi ne approfitto per dirgli che non deve temere picconatore da parte del sottoscritto lo dice Alessandro Di Battista secondo l’esponente del MoVimento 5 Stelle ci sono determinati poteri anche politici che vogliono buttare giù per prendere in mano i denari della Ricostruzione quanto gli Stati Generali e dice Spero siano utili perché la situazione del paese credo sia molto più grave di come la Stiamo immaginando andiamo negli Stati Uniti continuanotensioni tra manifestanti e polizia ad Atlanta dopo l’uccisione di Richard Brooks per mano di un poliziotto che gli ha sparato alle spalle durante l’arresto migliaia di manifestanti hanno invaso le strade della città della Giorgia ristorante della catena wendy’s fuori dal quale brutto è stato ucciso è stato dato alle fiamme almeno 36 manifestanti sono stati arrestati si è dimesso il capo della Polizia Locale licenziato la gente che spara torniamo in Italia in chiusura Paolo Massari ex assessore dell’ambiente del Comune di Milano della giunta guidata da Letizia Moratti e giornalista di Mediaset è stato arrestato La notte scorsa con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un’amica Una professionista su aquitania la donna è stata soccorsa torna alle 21:45 dalle volanti mentre nuda in strada in via Nino Bixio chiedeva aiuto ma sarei già nel 2010 in seguito due lettere inviate all’allora sindaco Moratti in cui una funzionaria del consolato norvegese un’impiegata di Palazzo Marino denunciano di aver subito molestie venne costretto a lasciare il suo in carica Palazzo Marina è tutto grazie perseguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa