Ultime Notizie Roma del 14-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il consenso del MoVimento 5 Stelle potrebbe salire dal 20 al 30% se alla guida ci fosse con te è uno dei dati che emergono da un sondaggio del Ipsos per il Corriere della Sera un eventuale partito di Conte Secondo i dati accreditato del 14,1% sarebbe il quarto dopo la Liga Vinci 3,2% Fratelli d’Italia 16,6 % più di 15,8 e del MoVimento 5 Stelle 12,7% per l’ipotesi di una nuova leadership con te prevale con il 42% su Di Maio che al 27% Di Battista al 19% e al 2% poi dovrà poi il premier fossi a capo del MoVimento 5 Stelle farebbero segnare una crescita del 7,2% rispetto ad oggi passando dal 17,1 al 24,3%come primo partito il potenziale di voti salirebbe dal 20 al 30% coronavirus oggi registriamo un dato di 14 casi positivi di cui 5 riferibili a focolaio del San Raffaele Pisana di Roma lo dice l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato il focolaio raggiungerà Giusi e così un totale di 109 casi positivi e 5 decessi correlati un altro focolaio è stato invece chiusa la Garbatella e sul San Raffaele Pisana Attendiamo l’esito di richiami per chiudere la copiosa indagine epidemiologica Piazza decine di persone sono rimasti uccisi in un attacco zia vista in Nigeria lo riferiscono fonti locali un primo test è stato sferrato ieri e il nord-est del paese 15 persone sono rimaste uccise dalle quali i 9 militari in un altro attacco sempre Ieri un gruppo di jihadisti ha ucciso 38 persone in un villaggio a circa 60 chilometri di distanza dal primo Qui hanno anche dato fuoco ad un autobus uccidendo il numero per ora imprecisato di passeggeri un’ultima notizia in chiusura Nel 2020 del coronavirusben oltre la metà degli italiani il 71% non rinuncerà le vacanze e la stragrande maggioranza 93% sceglierà l’Italia piuttosto che l’estero e quanto emerge da un sondaggio sul turismo degli italiani nell’estate post covid si registra Una contrazione in termini assoluti del numero dei vacanzieri italiani rispetto allo scorso anno meno 16 % è una tenuta di quanti raggiungeranno destinazioni in Italia + 1% rispetto al 2019 le mete estere subiranno un crollo Significativo il meno 17 % è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa