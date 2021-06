Ultime Notizie Roma del 14-06-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da oggi 30 milioni di Italiani sono in zona Bianca scatta l’ordinanza che estende la fascia migliore Hahaha Emilia Romagna Lazio Lombardia Piemonte Puglia Trentino draghi se salgono i contagi possibile la quarantena dalla Gran Bretagna e parliamo anche della variante del ta draghi se occorre quarantena per chi arriva da Gran Bretagna un’estate senza inglesi costerebbe un miliardo e mezzo alle per le mancate spese nell’alloggio nell’alimentazione nei trasporti divertimenti shopping e souvenirs Ed ora la cronaca andiamo ad Ardea un fino un 35enne con problemi psichici è sottoposto APS un anno fa era in possesso della pistola del padre deceduto una guardia giurata ucciso due fratellini un anziano poi si è tolto lae torniamo a parlare di politica draghi Addio la via della seta cambia la politica estera draghi su memorandum siglato da contex in jimping lo esamineremo con attenzione Pechino autocrazie che non aderisce alle regole multilaterali governo ha già esercitato il Golden Power conto un’impresa cinese in Italia e noi ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa