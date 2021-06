Ultime Notizie Roma del 14-06-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale arriva la firma finale dell’Istituto europei sul regolamento che istituisce il certificato digitale covid europeo noto anche come Digital Green pass per facilitare gli spostamenti all’interno dell’Unione contribuire alla ripresa economica il primo ministro portoghese Antonio costa in rappresentanza degli Stati membri la presidente della commissione europea Ursula von der leyen è il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli hanno siglato il testo finale stamattina al Parlamento Europeo entrata in vigore del Green pass è prevista per il 1 luglio restrizione al minimo da oggi per 40 milioni e mezzo di italiani che devono però continuare indossare le mascherine rispettare le distanze lavare spesso le mani via libera matrimoni e feste ma con il Green passa ristorante non più di 6 persone al chiuso due terzi d’Italia passa in zona Bianca mentre il treno dei contagi continua a calare Spero che 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi 7 giorni dice il ministro della Salute speranza obiettivoMorti nelle zone Gialle resta il coprifuoco a mezzanotte fino al 21 giugno non stiamo entrando in una nuova guerra fredda e la Cina non è il nostro nemico dice il segretario generale della nato stoltenberg prima del vertice Aggiungendo che bisogna affrontare insieme come alleanze le sfide che L’ascesa della Cina von alla nostra sicurezza con la Cina che non ha i nostri stessi valori di libertà democrazia siamo impegnati sui cambiamenti climatici sul controllo degli armamenti Ma la sua struttura militare il suo comportamento finalizzato ad aumentare la sua influenza pongono delle sfide all’alleanza Atlantica intanto Pechino risponde anche al G7 ribadendo che la Cina è una sola unità anche con Tai Pei e che non accetterà ingerenze esterne pregate australiano e signori hanno al gruppo di attacco della Marina inglese in esercitazioni navali nel indopacifico in una dimostrazione di forza Verso la Cina e vi riempio Delta nel Regno Unito non è al momento un problema per l’Italia ma sei contagi dovessero tornare a salire il Governo è pronta reinserire la quarantena per chi arriva da quel paese lo dice draghi al termine del G7 rassicurando sui vaccini nessun timoreil piano andrà in porto le somministrazioni sono 42 milioni e quindi o lo vede la luce in fondo al tunnel Intanto il governatore della Campania De Luca respingere indicazione per le seconde dosi con vaccini diversi bambina astrazeneca anche per 65 minuti prima della sparatoria una pattuglia dei Carabinieri di Marina di Ardea era andata a controllare che il mio assistito Domenico Fusinato stessi in casa rispettare l’ordinanza di custodia ai domiciliari e quanto rivela la avvocato Diamante Ceci legali dei genitori dei piccoli Davide Daniel uccisi ieri ad Ardea quella stessa fattura secondo quanto riferito una manciata di minuti dopo intervenuta dopo la bilancia il triplice omicidio è sulla strage di Ardea e non solo abbiamo sentito il parere di Giulio bacosi giurista strato presidente di democrazia nelle regole un soffio chiamato vita sentiamoti posso fortuna piuttosto che sto singole norme soffermarsi su di te la carta costituzionale che dove con al centro la persona umana non può che Anzitutto tutelarne la vita nei cristalli di anziani come di piscina che può vederla reclinata e quanto ci dicono i principi fondamentali ed in quest’ottica vanno letti i diritti e doveri dei cittadini della parte prima della carta gli ultimi i diritti inviolabili Ei doveri inderogabili Art 18 e diverse e poi tutte tra loro interconnesse nei rapporti civili che hanno a che fare con lo stesso essere succivese città di libertà sicurezza tutte le cose così come nei rapporti etico sociali famiglia figli salute scuola senza in quelli economici proprietà lavoro Cooperazione risparmio in quelli politici partiti i voti finisco difesa e così via l’impalcatura istituzionale disegnato nella parte seconda Parlamento Presidente della Repubblica coverpubblica amministrazione magistratura enti locali Corte Costituzionale garantire l’equilibrio di quei diritti e tutti quei livelli in modo che nessuno abbia più diritti e nessun altro in un contesto solidale nel quale regna l’equilibrio di fare pubblica al servizio dei cittadini tutto questo va conquistato giorno dopo giorno quanto accaduto tardi a Ventimiglia costituzione della sua migliore è ancora ben lungi dall’essere stata interiorizzata è fatta proprio interroghiamoci su quali siano i più o meno ricordi dei motivi poche regole chiare ci toglieranno tutti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa