Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della pressione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio politica emergono nuovi dettagli nella vicenda dei presunti fondi russi alla Lega spunta il secondo uomo dell’hotel e anche una mail in cui savoini si aggredita va come componente della delegazione di Salvini a Mosca le indagini facciano il loro corso in fretta dice il Ministro dell’Interno Salvini nella Liga si penserebbe a far saltare il governo e andare subito il voto Il PD è l’unica alternativa credibile a questa deriva italiana queste le parole del segretario Zingaretti ieri nella sua relazione all’assemblea Nazionale caos a New York per un blackout che per tre ore ha lasciato 61000 persone al buiole metro di Manhattan In tanti Sono rimasti bloccati dentro le ascensori dei grattacieli e Ma quanto anche il concerto di Jennifer Lopez che si stava tenendo al Madison Square Garden il sindaco De Blasio ha parlato di problema tecnico mai entrato in città della campagna elettorale nel 1977 sempre il 13 luglio ci fu un altro Black storico nella Grande Mela stava facendo un video su facebook mentre guidavo e ha perso il controllo dell’auto nello schianto è morto uno dei suoi figli di 13 anni gravemente feriti l’altro di 9 anni e lui stesso 34 anni è successo sulla A29 all’altezza di Alcamo nel Trapanese oggi a Vittoria nel ragusano i funerali del bimbo di 11 anni investito insieme al fratello down trentasettenne sotto effetto di stupefacenti alla guida di un Suv denunciato un camionista che ubriaco sulfiori ha percorso 3 chilometri contromano maltempo oggi allerta Gialla in Lombardia Piemonte Liguria Abruzzo e Puglia peggioramenti delle condizioni meteo sulle nord-ovest d’Italia tesi del pomeriggio temporali grandinate forti raffiche di vento psicosi grandine sulla Costa Adriatica con immagini di macchine coperte da materassi Mihajlovic annuncia di avere la leucemia ho pianto per due giorni ma so che la batterò ha detto il tecnico del Bologna che lo conferma alla guida della squadra in Spagna il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane spiega di aver lasciato il ritiro della squadra per la morte di uno dei suoi fratelli in Formula 1 oggi a Silverstone il Gran Premio di Inghilterra con le bottas in pole position davanti ad Hamilton Leclerc nel tennis Wimbledon oggila finale Federer Djokovic ha battuto in finale per le donne Serena Williams è tutto della redazione buona giornata

