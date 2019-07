Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio strage sulle strade italiane 10 giovani hanno perso la vita in diversi incidenti stradali Nella notte tra sabato e domenica in cinque sono rimasti uccisi a Jesolo in due distinti episodi in quattro a Cesena 1 a Genova e l’incidente più grave di Jesolo l’auto dei giovani è finita in un canale a Canali qua sotto no deceduti a bordo una quinta ragazza che è riuscita a salvarsi la vettura è finita in un canale dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente i giovani morti hanno tutti tra i 22 e i 23 anni sempre a Jesolo un ventottenne è morto finendo con una sua vettura contro un Platano a Cesena quattro giovani sono morti sul colpo poco dopo le 5 dell’auto su cui viaggiavano avrebbe toccato un muretto laterale prima di finire fuori strada le vittime sono ragazzi di origine romena residente a Forlì tra loro due minorenni un due feriti gravi in un incidente avvenuto sulla A7 Genova Serravalle Scrivia nei pressi di Genova Bolzaneto nella direzione del Capoluogo le persone coinvolte sono tutti ventenni a Savona in c’è anche una bambina tra i feriti da colpi di pistola esplosi da Domenico Massari che ieri sera ha ucciso l’ex moglie in un locale la piccola è stata fortunatamente ferita di striscio e dopo le cure del caso è stata dimessa nel corso della notte proiettili hanno ferito in tutto 3 persone direzione Al quarantottenne aveva ucciso a colpi di pistola al ex moglie quarantenne me faceva l’animatrice per una serata di karaoke in uno stabilimento balneare della città Ligure In passato aveva patteggiato una condanna per stalking nei confronti della vittimablackout a New York per 3 ore 72000 persone al buio si è fermata la metro di Manhattan e diverse persone sono rimaste bloccate all’interno di ascensori nei Grattacieli evacuato il concerto di Jennifer Lopez che si stava tenendo al Madison Square Garden il sindaco De Blasio è rientrato in città dalla campagna elettorale dal 1977 nel 1977 sempre il 13 luglio ci fu un altro blackout storico nella Grande Mela maltempo oggi peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sul nord-ovest nel pomeriggio attesi temporali grandinate forti raffiche di vento allerta gialla sulla Lombardia sul Piemonte sulla Liguria su Abruzzo e Puglia psicosi grandine sulla Costa Adriatica con il di macchine coperte da materassi Sporting chiusura Mihajlovic tecnico del Bologna annunciato di avere la leucemia ho pianto per due giorni ma so che la batterò ha dettol’allenatore il Bologna lo conferma la guida della squadra in Formula 1 oggi a Silverstone il Gran Premio di Inghilterra con bottas in pole position davanti a Hamilton Leclerc nel tennis Wimbledon oggi la finale maschile Federer Djokovic mentre la finale femminile è stata vinta ieri da Ale perché ha battuto Serena Williams è tutto da redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa