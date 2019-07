Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Luca pagina dedicata alla cronaca è morto purtroppo Simone 12 anni l’altro bambino investito da un Suv lanciata grande velocità giovedì sera in una stradina del storico di Vittoria lo rendono noto fonti investigative di Messina da venerdì mattina il titolo che aveva perso le gambe quasi del tutto tranciate Nel terribile impatto Era ricoverata al Policlinico di Messina dove era stato trasferito con l’elisoccorso Stamattina sono stati celebrati a Vittoria funerali di Alessio il cuginetto morto sul colpo dopo essere stato investito Mentre giocava davanti casa e Alba di morte per 10 giovani reduci dai divertimenti del sabato sera dalla discoteca Il 5 anno perse la vita a Jesolo in due distinti episodi in quattro a Cesena 1 a Genova il primo incidente a Jesolo l’auto dei Gioviin un canale 4 sono morti tre ragazzi una ragazza tutti 32223 anni a bordo anche una quinta e ragazza che si è salvata su un incidente una persona è stata interrogata l’ipotesi è che la vettura sia stata urtata prima di finire in acqua sempre a Jesolo un ventottenne morto finendo con la sua vettura contro un Platano a Cesena quattro giovani sono morti sul colpo dopo aver toccato un muretto laterale nella frazione Cesenate di Sant’Andrea bordo di una Seat Leon le vittime sono ragazzi di origine romena residente a Forlì di cui due fratelli entrambi minorenni Infine un morto e due feriti gravi in un incidente avvenuto sulla 7 nei pressi di Genova Bolzaneto siamo in Liguria perché c’è una bambina tra le persone inserite dai colpi di pistola esplosi dal meccanico Domenico Massari che ieri sera ha ucciso la ex moglie in un locale a Savona la piccola è stata ferita di striscio dopo le cure del caso è stata dimessa nel corso della notte i proiettili hanno ferito in tutto 3 persone che c’era il quarantottenne attualmente ancora in fuga e armato aveva ucciso a colpi di pistola l’ex moglie quarantenne mentre faceval’attrice per una serata di karaoke in uno stabilimento balneare di Savona in passato aveva patteggiato una condanna per stalking nei confronti della vittima È tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa