Ultime Notizie Roma del 14-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 14 luglio in studio Giuliano Ferrigno più precisa che l’invito del signor Savini al forum Italia Russia è stato sollecitato dal signor Claudio D’Amico quotidiane per attività strategiche del vice presidente Salvini più precisa Palazzo Chigi mentendo Salvini sul savoini a questo punto non basta riferire in Parlamento chi dice falsità per coprire truffe tuffatori non può fare il Ministro dell’Interno di un grande paese democratico scrive su Twitter il presidente del PD Gentiloni invocando le dimissioni di Salvini ieri una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito oggi il Indonesia il Sisma è stato registrato a 102 km a nord del paese ad una profondità di 10 chilometri per il momento non si segnalano danni o vittime è stato seguito da due altri posti sempre nella stessa zona e nella stessa profondità di magnitudo 5.2New York caos per un blackout che per tre ore ha lasciato 72000 persone al buio fermata la metro di Manhattan e tante persone bloccate dentro gli ascensori dei grattacieli è stato fatto evacuare anche il concerto di Jennifer Lopez che si stava tenendo al Madison Square Garden il sindaco De Blasio ha parlato di problema tecnico ma sta comunque rientrando in città della campagna elettorale nel 1977 sempre il 13 luglio ci fu un altro blackout storico della Grande Mela in Venezuela ancora una volta desidero esprimere la mia vicinanza alla amato popolo venezuelano particolarmente provato per il perdurare della preghiamo il Signore di ispirare illuminare le parti in causa finché possono quanto prima arrivare ad un accordo che ponga fine alle sofferenze della gente lo ha detto il Papa all’angelus migliaia di sostenitori del presidente venezuelano Maduro sono sfilati per le vie di Caracas per protestare contro il rapporto che denuncia le violazioni dei diritti umani presentato dall’ alto commissario per i diritti umani dell’onu, essere in chiusura nuove rivelazioni del Daily Mailisole britanniche negli Stati Uniti avrebbe detto che Trump ha abbandonato l’accordo sul nucleare con l’iran Per motivi personali solo per fare un dispetto a Obama in quello che lui definisce un atto di vandalismo diplomatico tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa