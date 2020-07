Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 14 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio i Benetton fuori dalla gestione di autostrade questo l’obiettivo principale di Conte che oggi farà la sua informativa sui dossier astin Consiglio dei Ministri in caso di revoca della concessione abbiamo le assicura il premier riceve la sponda del PD e di Di Maio massima fiducia nelle sue parole primo ministro di Movimento 5 Stelle Italia viva dice Invece no A slogan populisti oggi c’è anche il consiglio di amministratore straordinario di Atlantia attesa oggi in parlamento la presentazione da parte del ministro speranza di nuovo dpcm che proroga al 31 luglio le misure anti coronavirus torno intanto a calare in Italia e contagi 169 in un giorno 13 decessi da oggi in Lombardia obbligo di mascherina all’aperto solo se manca la distanza di sicurezza resta l’obbligatorietà al chiuso faccia a faccia Ieri tra Conte e Merkelin vista del Consiglio Europeo al centro del confronto recovery phone della trattativa in Unione Europea credo che troveremo un accordo ma potrebbe servire un altro incontro entro fine luglio dice la cancelliera tedesca il premier ha chiesto una reazione coordinata dell’Europa che offra soluzioni e non illusioni hanno superato quota 13 milioni di contagi da coronavirus nel mondo di cui oltre 571 mila decessi negli Stati Uniti altri 59 a 200 casi e 440 morti in un giorno impennata che il virologo faucci attribuisce alla mancata chiusura totale del paese alle riapertura portate il Brasile vicino a quota 73 mila decessi non ci sarà un ritorno alla normalità breve secondo lo M S che gli argo- mento ha ucciso sua madre e suo padre un uomo firmato ieri sera per strada in stato confusionale con le mani sporche di sangue a Collegno nel Torinese di origine italiana non avrebbe accoltellato i genitori nell’abitazione in cui viveva con loro nel quartiere Torinese di Mirafiori Si indaga sul movente del duplice omicidio sport nel posticipo della Trentogiornata della Serie A di calcio l’Inter soffre in casa contro il Torino ribalta la partita vincendo 3-1 i nerazzurri di Conte sono secondi a 68 punti con la Lazio stasera l’anticipo della 33esima giornata Atala a Brescia la legatoria spera di riaprire gli stati per fine campionato con la presenza ridotta del pubblico in sicurezza ed è tutto buon proseguimento di scorta

