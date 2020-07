Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio di Benetton fuori dalla gestione di autostrada e questo l’obiettivo principale delle premier Conte che oggi farà la sua informativa sul dossier Aspi in consiglio dei ministri in caso di revoca della concessione abbiamo le soluzione assicura il premier e riceve la sponda del Partito Democratico e del ministro Di Maio Massimo fiducia nelle sue parole afferma il ministro pentastellato italiano dice Invece no A slogan populisti oggi c’è anche il CDA straordinario di Atlantia attesa oggi in parlamento la presentazione da parte del ministro speranza del nuovo decreto ministeriale che proroga al 31 luglio le misure anti coronavirus tornano intanto a calare in Italia e contagi 169 in un giorno 13 decessi da oggi in Lombardia obbligomascherina all’aperto solo se manca la distanza di sicurezza resta l’obbligatorietà al chiuso faccio la faccia Ieri tra il premier Conte la cancelliera tedesca Angela Merkel in Germania in vista del Consiglio Europeo al centro del confronto ricoveri Found e la trattativa nell’Unione Europea credo che troveremo un accordo ma potrebbe servire un altro incontro entro fine luglio dice la cancelliera tedesca il premere una reazione coordinata dell’Europa che offra soluzioni e non illusioni sport in chiusura nel posticipo della 32esima di campionato l’Inter soffre in casa contro il Torino ma ribalta la partita vincendo 3 a 1 I nerazzurri di Conte sono secondi a 68 punti con la Lazio stasera l’anticipo della trentatreesima di campionato Atalanta Brescia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa